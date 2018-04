Zoocidio y matanzas en Pitalito

Durante los últimos meses de esta año se han presentado matanzas, envenenamientos y anomalías con las mascotas de centenares de Laboyanos en el sur del Huila sin atenuantes algunos y sin el apoyo y la displicencia de la alcaldía de Pitalito en cabeza del negligente Miguel Rico Rincón, a quien no le importa esta situación y da declaraciones que no son acorde con la realidad que se vive en Pitalito, al igual que la inseguridad, el robo, abigeato y la falta de oportunidades para los jóvenes de esta población donde los índices de inseguridad y desempleo son mayores a 13.5% actualmente. Como animalista y ecologista haremos protestas para que sus derechos sean respetados en esa infame ciudad para estos seres de luz.

Miles de animales son maltratados diariamente por sus propios dueños; algunos de ellos son llevados hasta la extenuación, mutilación, parálisis, daños irreparables, al borde de la muerte o a la muerte misma. Esto lo hacen individuos que han elegido tener un animal en su casa y no respetan sus derechoso algunos que son intolerantes hasta con sus familiares, es vergonzoso ver cómo hay animales que son abandonados ante una enfermedad no “prevista” por el dueño, por aburrimiento del “juguete” o, simplemente, porque han llegado las vacaciones de verano y hay irresponsables que no quieren cargas. cachorros quemados vivos, gallos ahorcados lentamente por una pelea perdida, perros apaleados hasta la muerte; todo esto es considerado por ley como falta grave. Pero la mayoría de las veces ocurre que los dueños no son identificados, de modo que no se les puede aplicar la pena que les corresponde y su delito queda, por desgracia, impune. Las faltas más pequeñas parte por la no vacunación del animal, la mala atención a su alimentación o a su higiene, los mismos que son derechos adquiridos, no les estamos regalando nada y, a cambio, ellos nos lo dan todo. Existe un proyecto que pretende presentar una alternativa de educación, concientización, conservación e incremento del nivel de vida de los animales domésticos en la ciudades de Colombia que debe ser urgente, tomando en consideración que esto permitirá reducir el nivel de indigencia animal dentro de la ciudad, educar a la ciudadanía sobre el modo de la conservación de los animales domésticos y sobre todo las consecuencias sociales y legales que conllevan el maltrato a los animales domésticos especialmente en ese infierno para ellos llamado Pitalito.

En lo corrido del año 2018 se han registrado 138 animales asesinados entre perros y gatos, la mayoría víctimas de envenenamiento y otro tanto por golpes (palo, machete), ni siquiera las mascotas con hogar se salvan de esta infamia pues el veneno es puesto en sus propias casas. Si bien es cierto que el Maltrato Animal existe en todo el mundo, en los últimos meses el municipio de PITALITO Huila ubicado a 8 horas de Bogotá, se ha convertido en el INFIERNO PARA LOS ANIMALES que diariamente son asesinados vil y cruelmente ante la mirada de un gobierno municipal que parece ser totalmente indiferente ante esta barbarie, pues no se han tomado medidas y tampoco hay responsables. Exigimos a las autoridades y entidades municipales que tomen acciones inmediatas y urgentes a fin de detener esta masacre, ubicar a los responsables y hacer cumplir la ley 1774 de 2016 contra el Maltrato Animal. Unámonos en esta causa y seamos la voz de los que no la tienen, RESPETEMOS SUS DERECHOS URGENTE.