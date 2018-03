Yamid Amat pidió excusas públicas a Cathy Bekerman

En medio de un consejo de redacción, Amat le pidió a Cathy que se persignara a la hora de presentar la sección de secretos (1,2,3). Y ella se negó a hacerlo por su creencia religiosa (es judía) y le propuso hacer otro gesto o que las otras presentadoras leyeran el libreto.

Toda su familia es judía y practica el judaísmo. A los 12 años, esta comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana hizo su Bar Mitzvá, el equivalente a una primera comunión en los católicos. No come cerdo y tiene siempre sus diálogos con Dios.

Hoy, tras una semana de lo que pasó, Yamid tuvo que hacer pública su disculpa a Cathy Beckerman, lo hizo por medio de la red social y escribió lo siguiente:

Aunque agradeció las disculpas, Bekerman sostuvo que su relación con Amat está “muy fragmentada para trabajar otra vez en equipo”. Hoy sostendrá una nueva reunión con las directivas del canal para analizar la situación. “No sé qué pasará. Yo me quisiera quedar en el noticiero, pero ya la relación está fragmentada. Mi meta es enfocarme en noticias, no quiero presentar ningún programa de entretenimiento. No tengo claro cuál es el siguiente paso”, concluyó la presentadora, quien considera que ni siquiera un católico debe ser obligado a persignarse, por ser un momento “privado y espiritual”.