Ya iniciaron las reuniones de empalme entre los gobiernos Santos – Duque

Para coordinar este proceso, el Presidente Juan Manuel Santos encargó a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; y al Secretario General de la Presidencia de la República, Alfonso Prada.

Dicho grupo se reunió por primera vez el jueves pasado en la Casa de Nariño, paralelamente a la entrevista de trabajo que tuvieron el Presidente Juan Manuel Santos y el Presidente electo, Iván Duque.

La siguiente es la agenda de reuniones para esta semana:

Lunes 25 de junio

12:00 m Transporte

2:00 pm Hacienda

3:00 pm Departamento Nacional de Planeación

Defensa

Comunicaciones

4:00 pm Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Martes 26 de junio

10:30 am Educación

12:00 m Relaciones Exteriores

2:00 pm Paz

Miércoles 27 de junio

8:00 am Ambiente

8:30 am Vivienda

10:30 am Cultura

Viernes 29 de junio

9:00 am Comercio

De esta manera empieza la transición de estos gobiernos, para realizar un empalme ordenado que permita que el próximo presidente pueda iniciar sus labores este 7 de agosto con transparencia y calidad.