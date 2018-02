¿Y usted hace parte de la bodega de Petro?

En días pasados, Rodolfo Correa salió a un medio a contar en “primicia” que, al parecer el ex alcalde de Bogotá, tenía a 300 personas metidas en una bodega y que eran ellas las que le manejaban la campaña en redes, “Es que yo le voy a dar una primicia aquí. Es que Gustavo Petro, tengo informaciones sólidas de que tiene una bodega en Bogotá con 300 Community Manager haciéndole campaña todo el día, utilizando troles y perfiles falsos en Internet. ¿Cómo no se va a polarizar lo opinión así?”

Según él, no hay otra razón que pueda explicar el suceso de lo que implica “publicar algo en contra de Petro” porque inmediatamente salen a defenderlo.

Pero al parecer su “denuncia” fue bien aprovechada por la campaña del pre candidato presidencial, quienes le dieron la vuelta. Inmediatamente sus seguidores y aspirantes al Senado y Cámara de Representantes inundaron las redes para manifestarse con respecto al tema que fue de burla para muchos por considerarse absurdo, mientras que contrastaban las multitudinarias asistencias que ha recibido Petro en sus viajes por los diferentes departamentos del país, donde por mal que le vaya, reúne mil personas.

De esta manera, sus seguidores se autoproclaman participes de “la bodega”, como lo manifiesta Carlos Camacho, “Yo lo sigo, comparto sus ideales de política, y creo en una Colombia Humana, nadie me paga por replicar, o defender mi postura” y agrega que lo de “la bodega”, no es más que una manera sucia de desacreditar a Petro, pero aclara según él, que no se puede tapar el sol con un dedo, pues el apoyo que está recibiendo este candidato a nivel nacional, habla por si solo.

Por su parte Gustavo Petro pidió a Correa no lanzar acusaciones a priori cuándo ni siquiera tiene las pruebas, “El señor Rodolfo Correa es profesor universitario y como tal debería saber que la calumnia es delito. Afirmó que tenemos una bodega con 300 contratistas para mover redes y que les pagamos. Es toda una calumnia. Exigimos del programa y del profesor una inmediata rectificación”.

Mientras tanto los petristas siguen sacándole provecho a esta situación que sin duda lograron poner a su favor, ¿será que en esta ocasión aplica el dicho, “uno no sabe para quién trabaja”?

#LaBodegDePetro fue tendencia en Twitter