Y que se pierda todo, pero no la dignidad

Teniendo en cuenta que diciembre es un mes lleno de celebraciones y sobre todo de muchos compromisos sociales, hay un tema importantísimo que considero, merece la pena ser tocado.

No hay nada más rico que ser invitado a una fiesta y poder asistir. Encontrarnos con nuestros amigos, con personas que no veíamos hace mucho y también con nuestros familiares siempre es motivo de alegría y en la mayoría de los casos, es la excusa perfecta para tomarnos unas copas en honor al reencuentro y a la celebración. Y es que no nos digamos mentiras, tomarnos unos tragos y más si es con las personas que queremos, es una verdadera delicia. Pero ojo, hay otra cosa cierta, y es que no hay nada más jarto que lidiar con el borracho de la fiesta. Y por otro lado, no hay nada peor que haber sido el borracho de la fiesta, que no solo se pierde de la celebración, si no que usualmente con sus actos tira al piso y pierde también su dignidad.

En definitiva, pasarse de copas casi hasta quedar inconscientes pone en riesgo el bienestar y la salud del directo afectado debido a él guayabo, la deshidratación, el desarrollo de condiciones en el sistema digestivo e incluso una intoxicación y posible como etílico; pero además es un comportamiento que afecta a todas las personas que están alrededor del alicorado, ya sea porque este toma decisiones irresponsables como beber y manejar, o simplemente porque debido a sus malos tragos realiza actos indebidos que ponen en aprietos a quienes de una forma u otra, asumen la responsabilidad de cuidarlo.

Procure siempre no convertirse en el borrachín de la fiesta, sobre todo si esta es preciso la celebración de fin de año de su empresa, pues le aseguro que no querrá que sus compañeros de oficina o subalternos lo vean hecho un muñeco de trapo.

No se trata de privarse de los placeres de un buen licor, por el contrario, saber que se pueden disfrutar con mesura y responsabilidad y sobre todo, sin tener que cargar al otro día los efectos del guayabo, hacen que disfrutar de un par de copas en buena compañía resulten una experiencia aún más divertida.

Los expertos en este tema, explican que cada bebida contiene un grado diferente de alcohol, por ejemplo, las bebidas destiladas son más fuertes que las fermentadas, por lo que es importante primero que nada conocer que es lo que estamos bebiendo , pues al ingerir algunas de ellas se alcanzan índices más elevados de alcoholemia en menor tiempo.

Conozca bien su cuerpo para que pueda elegir la bebida que más le convenga. Seguramente alguna vez en su vida ha tenido que sobrevivir a una de esas borracheras monumentales que pasan a la historia. Si es así, evite al máximo la bebida que lo llevo a este punto especialmente si aun no ha aprendido a manejarla; pues es cierto que no todas las personas ni todos los organismos reaccionan igual a los mismos estímulos de las bebidas alcohólicas. En pocas palabras, usted puede ser el rey tomando tequila, pero seguramente alguien al lado suyo se emborracha solo con olerlo.

Por eso, tenga conciencia de cómo reacciona su cuerpo a los distintos licores y cuáles son las cantidades y limites que no debe transgredir para evitar pasar un mal rato. Si usted sabe que dos copas de vino son suficientes para usted y que después de la quinta tal vez sus amigos lo vayan a tener que levantar desmayado del sofá, entienda la importancia de parar de manera oportuna, por más de que la fiesta siga y de que usted quiera seguir al mismo ritmo de esta, recuerde todos los buenos motivos que existen para mantenerse sobrio, incluyendo el de no ser una carga para nadie y poder recordar todo lo sucedido al día siguiente, que para mi resultan más que suficientes para evitar el estado de embriaguez.

Procure siempre acompañar las bebidas con comida o con pasa bocas para minimizar su efecto, pues cuando el organismo no se encuentra en un estado nutricional de carencia, la absorción del alcohol a nivel del torrente sanguíneo disminuye en grandes cantidades y por ende, hay menos posibilidades de emborracharse.

Tenga cuidado cuando decida tomar cocteles, pues en estos casos es más difícil controlar la cantidad del alcohol que ingerimos ya que este viene camuflado entre deliciosos sabores, sin darnos cuenta, tomamos uno tras otro sin percatarnos de la presencia del alcohol y el estado de ebriedad nos sorprende cuando menos lo esperamos. Además, debido al alto nivel de azúcar en los ingredientes con los que usualmente se preparan los cocteles, la sensación del malestar al día siguiente es casi insoportable.

Procure que su ritmo de bebida sea prudente, pues entre más rápido consuma licor, más rápido su cuerpo hará lo que le corresponde y lo absorberá, llevándolo todo al torrente sanguíneo. Beba pausadamente, evite a toda costa el reconocido juego de “el helicóptero” -que mejor debería llamarse “el kamikazee”- , y procure mantenerse hidratado con bebidas que no tengan alcohol, como por ejemplo, el agua. Si usted decide tomar a un ritmo pausado y prudente, su copa durará mucho más tiempo, lo que al final, reducirá el consumo sin que usted si quiera se percate o sienta que tuvo que hacer un gran sacrificio.

Si quiere evitar tener que arrepentirse por los excesos de la noche anterior, procure a toda costa no mezclar distintos tipos de trago, pues esto genera que el alcohol nos afecte muchísimo más que cuando decidimos pasar el rato tomando solo un tipo de bebida.

Recuerde que no se trata de tener que renunciar a la bebida, si no simplemente de lograr disfrutarla de manera responsable y moderada, procurando y logrando siempre mantener el control para que su reunión familiar, de amigos o de oficina no termine convertida en un muy mal rato, del que además ni siquiera podrá tener recuerdos claros y tendrá que conformarse con las versiones de terceros acerca de sus actos, palabras y comportamiento. Y es que en estas fiestas que se pierda todo, pero jamás la dignidad.

Por: Ma. Juliana Osorio V.