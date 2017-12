WhatsApp dejará de funcionar el 1 de enero en estos móviles

WhatsApp, una de las aplicaciones que todos y cada uno de nosotros usamos en nuestro día a día, va a dejar de darle soporte a Blackberry OS y Windows Phone 8. El 31 de diciembre es la fecha límite, la fecha en la que los usuarios de ambos sistemas operativos se tendrán que despedir de WhatsApp. No es que vaya a desaparecer sin más de sus dispositivos, sino que no permitirá nuevas altas desde ellos.

Imagina que, por lo que sea, te compras un dispositivo con Windows Phone 8, BlackBerry OS o BlackBerry OS 10, y quieres instalar WhatsApp. Pues no podrás . De hecho, si tienes un teléfono alguno de estos sistemas y reseteas de fábrica, no podrás volver a verificar tu cuenta . Eso sí, si actualmente usas uno de estos OS la aplicación seguirá funcionando, aunque olvídate de actualizaciones y nuevas funciones.

Aunque no hay fecha para el cese total del funcionamiento en Windows Phone y BlackBerry OS, no sería raro que eso ocurriese en cuestión de días, por lo que mejor estar preparado y hacerse la idea de que pronto te quedarás sin mensajería instantánea en tu móvil. Lo único que puedes hacer es exportar tus chats y mandártelos por correo, aunque no podrás importarlos a Android o iOS.