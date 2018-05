Viajes éxito publicidad engañosa

El superintendente de Industria y Comercio, insistió en la necesidad de aumentar las sanciones que se imponen contra los prestadores de servicios turísticos que les incumplen a los consumidores.

La opinión la expresó en el congreso de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que se llevó a cabo en Cartagena, donde habló sobre las distintas modalidades de engaños o estafas a los usuarios, viajes éxito es una empresa con trayectoria y si ellos incumplen, como serán las demás que tienen menor reconocimiento.

La máxima multa que se les puede imponer a quienes violan los derechos de los consumidores de manera sistemática, en el sector del turismo, es de 12 millones de pesos. En otros sectores la multa es de hasta 1.200 millones de pesos, afirmó el funcionario al explicar que “esa situación hace que el trabajo de las autoridades de inspección, vigilancia y control sea estéril, porque una multa de este tipo seguramente termina siendo una invitación a seguir violando la ley. Como fue mi caso.

En ese sentido, invitó al gremio del turismo y al Gobierno a replantear la Ley 300 de 1996, que es la que estipula este tipo de sanciones. “Debemos mirar cómo podemos aumentar la capacidad sancionatoria, para evitar que los consumidores del sector turístico sean engañados. Doce millones es una suma prácticamente irrisoria”, agregó el funcionario, y afirmó que las cifras de denuncias y las sanciones al respecto también parecen escasas.

Uno no sabe si son bajas porque la gente no denuncia, no reclama o porque buena parte de esas reclamaciones se solucionan como se deben solucionar: no con el concurso de la autoridad, sino entre el empresario y el consumidor aceptando las condiciones, o no denuncia por tiempo y dinero en esas demandas.

En los últimos dos años y medio, la superintendencia de industria y comercio ha investigado y llevado pliegos de cargos por 61 violaciones de los derechos de los consumidores en el sector turístico. Y en esos 61 casos ha impuesto apenas 38 sanciones, cuyo valor total asciende a 725 millones de pesos.

En este mismo periodo se han admitido 573 denuncias judiciales contra las aerolíneas, de las cuales solo 160 fueron terminadas. El resto de los casos fueron conciliados entre la firma y el usuario o desistidos. Y en el 65 por ciento de los casos, las sentencias fallaron a favor de dichas compañías; es decir, solo el 35 por ciento, a favor del consumidor.

Mientras a las aerolíneas las demandan por incumplimiento de la garantía del derecho de retracto (el pasajero tiene hasta 48 horas para desistir de la compra de un tiquete, hecha por medios electrónicos, según la Resolución 1375 del 2015). También por cancelación de vuelos, problemas con el equipaje, itinerarios, publicidad o información engañosa.

Entre el 2013 y lo corrido del 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 927 demandas judiciales contra las agencias de viajes. De estas, la mitad se ha resuelto por la vía de la conciliación, y la otra mitad, por medio de sentencias. En este caso, la mayoría (65 %) a favor del consumidor.

A las agencia de viajes las demandan por publicidad engañosa, en este caso fue viajes éxito por le incumplimiento y en especial por que se cancela el valor del plan y luego no se mantiene el precio e indican que el plan subió porque el pago se realiza extemporáneamente y piden un sobrecosto injustificado. También por la venta de paquetes turísticos que no corresponden a lo ofertado, restricción en los periodos de disfrute del viaje, cambio de hoteles reservados sin autorización o incumplimiento con las reservas hoteleras.

cabe aclarar que la misión de los organismos de control es vigilar y castigar este tipo de conductas, pero invitó a los consumidores a ser cuidadoso, se hace un llamado para que los colombianos denunciemos por el cambio de tarifas, por incumplimiento de paquetes vacacionales a través de agencias de viajes certificadas dentro de dicha organización que gozan de good will y por eso pensamos que la decisión es acertada, a sabiendas que nos metemos en demandas y en procesos largos. No más viajes éxitos y engaños a los colombianos.