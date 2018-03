Vamos que vamos a seguir con los mismos. ¿Reaccionemos?

El dato lo reveló la encuesta de proyecciones y estadísticas S.A.S. –Eco Analítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S., realizada para una emisora a nivel nacional y que se conoce a muy poco de las elecciones legislativas.

De acuerdo con la medición de la intención de voto a Senado, el partido C.D obtendría el 20,1 por ciento de los votos, con lo que alcanzaría la primera votación en esa corporación.

Este porcentaje les daría a los del C.D aproximadamente unas 20 curules.



Actualmente, el partido el CD tiene 20 senadores, luego de que una decisión del Consejo de Estado lo despojó de una curul para entregársela al Movimiento Mira. Es decir que, según la encuesta, ni subiría ni bajaría.



Luego del centro democrático está el Partido conservador con el 9,9 por ciento de intención de voto. En la actualidad 17 senadores.



Le sigue Cambio Radical, el cual obtendría la tercera votación en el Senado con 8,1 por ciento. Hoy día, esta colectividad ostenta nueve senadores.



Posteriormente se ubicaría Alianza Verde, colectividad que tiene en la actualidad cinco senadores, con 6,1 por ciento de intención de voto para las elecciones del domingo.



Después vienen dos partidos grandes: el liberal y ‘la U’. En cuanto al primero, la encuesta arrojó una intención de voto de 5 por ciento y para el segundo, un 4,8 por ciento. Los senadores rojos son 16 y la U eligió 21, pero hay tres suspendidos.



La encuesta ubicó luego a la llamada ‘lista de la decencia’, impulsada por los candidatos presidenciales Gustavo Petro, la fórmula vicepresidencial del liberalismo, Clara López, el MAIS y la UP. Esta plancha alcanzaría el 4,7 por ciento de los votos.



Tras esa lista aparece el Polo, con 4 por ciento; Opción Ciudadana, con 1,8 por ciento; el Movimiento Mira, con 1,5 por ciento; Colombia Justa y Libres, con 1,1 por ciento; Todos somos Colombia, con 0,7 por ciento; Farc, con 0,6 por ciento; Somos, con 0,5 por ciento; Unión con fortaleza, con 0,2 por ciento, y Sí se puede, con 0,1 por ciento.

El voto en blanco llega al 18,1 por ciento y él no sabe o no responde, a 14,7.



Expertos en temas electorales afirmaron que, en todo caso, a esta encuesta de opinión habría que sumarle la maquinaria que tienen algunos partidos políticos y que tradicionalmente votan por ellos. Las elecciones legislativas son un impulso bastante grande para las campañas presidenciales en términos de maquinaria, ya que varias colectividades ponen este apoyo al servicio de los candidatos a la jefatura del Estado para respaldar sus aspiraciones. Sin embargo, el poder real de estas votaciones solo se verá en la primera vuelta. La educación resultó ser el tema sobre el que más propuestas de los candidatos presidenciales quieren escuchar los ciudadanos.

en la encuesta, un 23,3 por ciento de los entrevistados respondió que este asunto es el principal tema de Colombia sobre el que deberían hablar los aspirantes.



Luego de la educación, el segundo asunto en importancia fue el empleo, con 16,8 por ciento, y el tercero el de la salud, con 15,7 por ciento.



La lucha contra la corrupción, uno de los temas que más suenan en los medios de comunicación y que incluso es bandera de campaña de algunos candidatos, muestra las inquietudes centrales de los colombianos. El combate a este flagelo está en el cuarto lugar de las preocupaciones, con el 11,5 por ciento. Luego vienen asuntos como la reducción de la pobreza y la necesidad de una reforma judicial.



De los resultados también llama la atención que el tema de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc pareciera ser un asunto que ya no está en la óptica de los colombianos. De acuerdo con la encuesta, solo el 3,3 por ciento de los consultados expresó su interés en que este fuera uno de los temas de los candidatos que se disputan el poder. Ciudadanos de a pie como yo, no votemos por los mismos que nos dieron una estoca con la reforma tributaria, les recuerdo sus nombres flora Perdomo, Felipe Lozada, Héctor Javier Osorio y en el senado Rodrigo Villalba y Andrade que sale pero quiere entrar a su parentela.