Utrahuilca Futsal le apunta a grandes cosas

Desde su implementación en el 2011, el Huila ha estado presente en el campeonato de fútbol sala profesional, primero denominándose como Atlético Huila y ahora como Utrahuilca Futsal, llegando a ser campeones en el 2012 y participando a nivel internacional.

Ahora, seis años después de ese logro, los dirigidos por Julián Cárdenas le apuntan a nuevos retos, entre ellos superar la primera fase y de paso mantenerse en la Primera División, esto luego de la creación de la categoría de ascenso así como la llegada de nuevos equipos que se arman pensando en ser campeones.

OPANOTICIAS dialogó con el estratega del equipo opita para conocer detalles de lo que se ha venido trabajando en este mes, el tema de refuerzos, retos para el 2018 y los rivales directos de cara a la liga.

¿El equipo comenzó el 2018 con una convocatoria de jugadores nuevos, qué resultados dejó esa convocatoria?

“El equipo hizo convocatorias el pasado 9 de enero, donde se presentaron 25 jugadores de categoría sub – 21 y 5 jugadores de categoría libre, en estos momentos estamos haciendo un trabajo que corresponde a la parte física, engranando el grupo y esperando el martes de la otra semana dejar un grupo disuelto para los que serán parte de la Liga Argos, sabemos que el grupo base que terminó muchos deben salir por cuestiones laborales y de estudios; de momento hemos hecho trabajos físicos fuera del coliseo”.

Julián Cárdenas, entrenador del club Utrahuilca Futsal.

¿Con el equipo base se viene haciendo el mismo trabajo o algo diferenciado?

“El grupo base llegó el pasado 15 de enero, también se viene haciendo con ellos un trabajo físico, la adaptación para ellos, esperando además quienes entran en el grupo para completar la nómina, la cual se definirá el 15 de febrero, ya que el 24 arrancará el campeonato”.

¿Qué objetivos se ha trazado el equipo de cara a este 2018?

“Somos conscientes de que el equipo debe mejorar semestre tras semestre, estamos necesitando jugadores nuevos, vamos a dejar 5 cupos para los jugadores sub – 17 y un cupo para un sub – 15, fuera de eso le pedí dos jugadores venezolanos a la directiva y que han trabajado con nosotros, esperamos en este semestre pasar a la siguiente fase y estar dentro de los cuatro finalistas, sabemos que no es fácil porque hay mucho equipo con buena maquinaria económica y que fichan a mucho jugador bueno”.

¿Se tiene definido el formato de competencia para este año?

“Aún no, el año pasado éramos 24 equipos, eran tres grupos de ocho, el tema del descenso tocó a algunos equipos y para este año somos 20 equipos, no sabemos cómo vamos a quedar pero sería bueno que fueran dos grupos de diez equipos para que el equipo tenga más continuidad, pueda jugar más partidos y a la espera de la reunión a fin de mes”.

Para este año el equipo afrontará el torneo con jugadores jóvenes.

Viendo la situación, ¿se puede hablar de rivales directos para este año?

“El semestre pasado nos tocó el grupo de la muerte, estaba el campeón actual: Leones de Nariño, Lyon de Cali, Cúcuta, Cóndor de Cali, Bucaramanga que son equipos buenos y pienso además que los equipos antioqueños son equipos muy buenos y se están armando para ser campeones”.

En el 2012 el equipo logró el título de fútbol profesional, ¿la afición puede soñar con que se puede lograr este año el segundo campeonato de fútbol sala?

“Siempre hemos soñado con los mismo, sabemos que no es fácil llegar a la final, en ese año, los equipos que participaban éramos equipos buenos y que sabían jugar, aunque en estos momentos prima lo económico y los que se armen mejor serán protagonistas, ante eso muchas veces es difícil competir pero sabemos que poco a poco debemos trabajar, ser fuertes en casa y mostrando el trabajo que tenemos, además del equipo campeón solo quedan tres jugadores aunque también hay otros con los que se llevan un proceso”.

¿Cuáles son estos jugadores que conforman la Vieja Guardia?

“En estos momentos entrenan con el club Óscar Cruz el portero, Jesús Tejada que es uno de los veteranos del grupo y Yoiber Rodríguez, ellos son los jugadores de 2012, quienes entrenan con el grupo, esperamos hacer unos tests para ver sus condiciones”.

La afición sueña con que este momento, se vuelva a repetir: volver a ser campeones.

Nos habla de la contratación de dos jugadores venezolanos, háblenos de ellos

“Ellos son excelentes jugadores el caso de Jairo Añez, jugador del semestre pasado con nosotros y que se destacó por su potencia, un jugador con gol y con varias funciones, con una excelente visión y nos aportó mucho para el tema del descenso, otro jugador que tenemos es Frank Villegas que jugó con nosotros en la Supercopa, juega de poste, tiene buenas condiciones y llegada a gol, creemos que ellos nos aportarán mucho, en especial a los jugadores jóvenes”.

¿Se contemplan juegos de preparación?

“Si claro, la planificación está marcada por microciclos, llevamos el tercer microciclo y están previstos algunos partidos en el quinto ciclo en adelante, tendremos cuatro partidos antes del inicio de la liga, estamos gestionando un viaje a Bogotá para participar de un cuadrangular con el equipo de Saeta, Lanús y muy posiblemente Tunja”.

Se han recibido a muchos equipos, ¿esto es prueba del éxito de la liga?

“Poco a poco la liga se ha estacado por su gran nivel, mucho jugador colombiano ya se encuentra en Europa, en el 2011 comenzamos ocho equipo y hoy ya tenemos 24 equipos, ya se creó la B que arrancará a comienzos de febrero con 16 clubes y para nadie es un secreto que semestre tras semestre esta liga viene creciendo y llegan jugadores de excelente calidad”.

¿Hay preocupación en el equipo frente al descenso?

“Nosotros el año pasado estuvimos en el tema del descenso, salvamos la categoría en la última fecha al vencer 3:2 al Cúcuta, con esos nos mantuvimos, en este año los equipos volvimos en cero, el torneo será reclasificatorio y nos estamos proyectando para estar en los primero lugares y mantenernos en la A”.

¿Qué mensaje le deja a los seguidores para que acompañen al equipo en este año?

“Para los que nos apoyan en las graderías, decirles que el equipo hace esfuerzo siempre por estar en la liga, siempre demostrando que somos un grupo sólido y que estamos trabajando fuertemente para demostrar cosas nuevas y todo eso es gracias a ellos”.