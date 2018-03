Turismo en el Huila – Semana Santa

Según la oficina de comunicaciones de la gobernación, ya se encuentra todo listo para recibir a los cientos de turistas que pasarán la Semana Mayor en el Huila.

Planes de contingencia por aglomeración, red hospitalaria, presencia de efectivos de la policía en las calles y en las vías y operativos a los establecimientos que tienen comercio y venta de pescado, son algunas de las medidas que han adelantando las autoridades para garantizar el descanso los habitantes y visitantes.

La oficina de Gestión del Riesgo pidió a la gente tener en cuenta el clima local de los diferentes sitios que vayan a visitar, pues las altas temperaturas y las lluvias frecuentes, van a ser la constante en la región; por tal motivo pidieron llevar consigo hidratación, usar bloqueador solar, aplicarse repelente para evitar la picadura de mosquitos, llevar paraguas, entre otros.

Así mismo, se recordó a los viajeros que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol, cuidar los espacios naturales, no encender fogatas, no dejar basura en los sitios turísticos, preveer el ingreso a ríos y quebradas si ha llovido, pues esto hace que el cause se incremente al igual que las corrientes y puede poner en riesgo a los bañistas.

Orlando Garzón, coordinador Manejo de Desastres de la OGRDH, insistió, “Por instrucción del señor Gobernador, se envió una circular a los 37 Municipios para que formulen planes de contingencia para esta temporada”.

Así las cosas, el Gobierno Departamental recomienda a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, mantenerse en alerta amarilla y estar disponibles para cualquier solicitud de la comunidad.