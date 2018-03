Tras polémica por cobro para ingresar a la Tatacoa, su alcalde se pronuncia

La medida se realizará por el periodo de Semana Santa como prueba piloto, y de allí se rescatarán las primeras impresiones para implementarla de manera permanente.

Tras la polémica por el cobro a los turistas que visiten el Desierto de la Tatacoa, su mandatario municipal citó a rueda de prensa para aclarar las condiciones.

Aseguró que una de las razones más fuertes para empezar a recaudar, es que con ese dinero se financien obras de beneficio para el mismo desierto, también aclaró, que lo que se busca es incentivar la visita de los turistas al Observatorio y al Museo, pues estos dos atractivos no son los más consultados por la gente que allí llega.

como lo anunció Opanoticias en días pasados, “Con un costo de 15 mil pesos, se tendrá acceso al Observatorio Astronómico ($10.000) y el Museo Paleontológico ($5.000). Mas sin embargo, las personas que quieran tomar uno de las dos, lo podrán hacer, pero si por el contrario pagan para ir a estas dos partes, recibirán un descuento de 2.000 pesos, es decir que pagarían 13.000 pesos. Dentro de este costo también esta el visitar el sitio conocido como Los Colorados”.

El alcalde mencionó que según las estadísticas, de las 22 mil personas que visitaron en 2017 durante Semana Santa este paradisíaco lugar, solo el 0.5% o el 1% son los que ingresaron a estos dos espacios, “No vamos a cobrar la entrada al desierto, vamos es a incentivar a que la gente entre al observatorio y al museo”.

“Estas personas que compren la manilla para entrar al observatorio o al museo, son las personas que van a tener la oportunidad de entrar a Los Colorados o a Los Senderos del Cusco”, Yordan Aris Pacheco Toncon, Alcalde de Villavieja.

Dijo que se quiere restringir la entrada a Los Colorados o a Los Senderos del Cusco porque no quieren que esas 25 mil personas entren a pisar estos espacios, ya que no hay conciencia, dejan basuras, dañan, se llevan los cactus y no cuidan esta zona de belleza natural.

“Con esto que vamos a empezar a recaudar, vamos a generar 52 empleos directos de gente del común de Villavieja, que nunca había tenido la oportunidad de recibir un solo peso del turista que visita nuestro municipio, vamos a tener 8 guardabosques quienes estarán vigilantes para que los visitantes cuiden su entorno”, insistió.

Adicionalmente, se tienen 12 personas de Empresas Públicas para recoger basuras. Aseguró que esta prueba estará acompañada de una encuesta de satisfacción para que los mismos turistas hablen de las posibles mejoras, con las que se pueda sustentar ante el Concejo de Villavieja una política de turismo para el municipio.

¿Cómo funcionará la construcción de la PTAR?

El alcalde se refirió a este tema como algo grave, “El desierto tiene 42 posadas turísticas y desafortunadamente no contamos con el elemento básico que requiere cualquier vereda, estamos recibiendo 250 mil visitantes anualmente, y no contamos con una PTAR suficiente para que los desechos producidos por estas personas tengan un buen fin ya que solo tenemos tres pozos sépticos”.

Para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, “Hasta ahora estamos con el estudio, ya se está haciendo toda la perimetría y a partir de mayo – junio, ya se sabrá de cuánto es el costo, porque vamos a tener petares unifamiliares y una general, esto según la topología del terreno”, funcionario EPN.

Por último, el alcalde dijo que los únicos que estarán exentos de estos pagos, son los habitantes de Villavieja y mencionó que también se tiene planeado el arreglo de las vías con el apoyo de la Gobernación del Huila, teniendo en cuenta que estas son responsabilidad departamental y no municipal.