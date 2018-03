Tour de Francia impediría a Chris Froome defender su tricampeonato

Según la agencia de noticias AP, la empresa organizadora del Tour de Francia (ASO) le impediría al ciclista inglés Christopher Froome, tetracampeón de esta carrera, defender el título este año si no se determina previamente su inocencia en el escándalo de dopaje que lo rodea desde hace siete meses tras su participación en la Vuelta a España. Froome, ya ha participado en dos eventos este año y hace pocas horas se anunció su intervención en el Tour de los Alpes, previo al Giro de Italia.

Durante la pasada París-Niza, Christian Prudhomme, director del Tour, dijo que los retrasos en el caso Froome eran “completamente grotescos” y pidió a la UCI que actuara.

“Lo que queremos es una respuesta, no solo para nosotros en el Tour de Francia, sino para todos los organizadores, para que no haya un corredor que luego dirán que no debería haber participado. Es completamente grotesco. Necesitamos una respuesta “, dijo entonces el responsable del Tour.