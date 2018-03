Todo tiempo pasado fue mejor

Todos añoramos los tiempos idos y nos recreamos sobre esas pretéritas edades que nunca volverán. Por lo anterior hay que saber que lo pasado es pasado y hay que tomar conciencia y sentar cabeza y aún mejor aterrizar a tiempo y comprender para poner los pies en la tierra. Hay que ser positivos pero muy aterrizados.

Eso me gusta de los analistas políticos de mi periódico y programa de radio –La parcela de Jorge Eliécer- quienes sin perder el norte dicen las cosas como son y con cariño. Se lo dijeron a aquellos que aspiran a alcaldías después de 20 años de receso y consideraron falsamente que sus amigos le votarían masivamente como antaño. Craso error y lo palparon en carne propia exalcaldes de Neiva como Félix Tujillo, Germán Palomo, Germán Cuéllar , Arismendi Mora quienes no llegaron a los 300 votos frente a los 35000 de Jorge Lorenzo Escandón 15000 de Hernán Andrade que fue el marco en 1997 de su carrera política.

Igual caso sucedió con Aldemar Quesada y Reinaldo Ramírez quienes pasaron de exalcaldes recordados a excandidatos derrotados.

Veamos en la lista liberal Florita llevaba la batuta y sus amigos aportaron para sacar adelante su Cámara. Québuena candidata Constanza. La lista conservadora a excepción de Federico Díaz era fuerte con el 50& aportado por Pipe Losada a quien muchos consideraba derrotado frente al Centro Democrático. Cambio Radical poder en todos los sentidos, los verdes no dieron más porque con un alcalde sin sentido de pertenencia y sin directrices en su partido incluyendo concejales y diputados y un candidato al Senado malitopco nopasaron de ahí. Mateo nos duele decirlo , magnífico candidato pero sin plata,pelao. Dahí no pasa.

Al expariente Jorge Eduardo le dijeron varias veces que se retirara por la puerta grande como Senador, tozudamente se enfrentó al Gatico Volador y ambos van Magdalena abajo. Ana María los votos no son endosables, Sergio es recordado pero no existe. Gorky sus votos no son endosables , Robert bien a pesar de la derrota cumplió. . Aterricemos , ya perdimos vigencia.

El único que quita y pone es el de mano firme y corazón grande , siguen en el churubito Álvaro Hernán y Ernesto.

Nos vemos antes de lo ustedes piensen si Dios quiere y no crece el río.l