Técnico del Huila: “Patriotas es un equipo distinto, duro y difícil”

En declaraciones a la emisora Besame Neiva, el técnico del Atlético Huila, Néstor Craviotto, habló del juego que se viene este fin de semana ante Patriotas por los cuartos de final del campeonato colombiano.

En ese sentido, Craviotto destacó que es un equipo complicado, especialmente como local, pero que tienen puntos débiles, los cuales piensan aprovechar.

“Patriotas es un equipo distinto, es duro y difícil, le ganamos en el pasado pero eso no quiere decir que les volvamos a ganar, sabemos que tienen debilidades, tenemos que saber aprovecharlas así como estar concentrados”, explicó el estratega gaucho.

De otro lado, asegura que en las últimas cosas no se le han dado al equipo pese a la clasificación, pero que ahora lo importante es pensar de cara a la definición del campeonato.

“No tuvimos un buen final, las cosas no se dieron y no pudimos, ahora hay que afrontar estas finales que son una motivación extra por lo que buscaremos aumentar el nivel”, mencionó.

¿En la baraja de Santa Fe?

Así mismo, el entrenador mencionó que es mentira el presunto interés de Santa Fe de contratarlo, esto a raíz de los rumores de que suena para dirigir al primer campeón de liga colombiano.

“Todo es mentira, conmigo no me han llamado, no me habla nadie, son todo especulaciones y volvemos a lo mismo, entiendo que es el trabajo que tienen que hacer pero lo ponen como un hecho, no me han llamado de ningún club”, dijo.

No es la primera vez que el nombre de Craviotto es relacionado con clubes del campeonato colombiano, ya en meses pasados en Caracol Radio se mencionó que el estratega iría al América, versión que fue desmentida por el mismo Craviotto.

Con información de Besame 1210 Neiva.