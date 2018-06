Sin nadita que decir…

Hay un consenso en que un buen columnista es una persona que tiene una opinión original sobre un asunto y argumentos sólidos para sustentarla. Por eso, a lo largo de los años, uno se va acostumbrando a ciertos columnistas. Sin embargo con el paso del tiempo, hay un desgaste y uno se pregunta por qué leemos ciertos columnistas, como por ejemplo el caso de María Isabel Rueda y de Salud Hernández, cada día más parcializadas y más simples en sus argumentos. Sus columnas ya no son un punto de vista particular y subjetivo. Son lugares comunes que se suman a esa campaña mediática del miedo y el odio hacia opiniones diversas a las hegemónicas. Son una especie de voceros de la ignorancia política. Son más emocionales que argumentativas.

Uno a veces lee columnistas para odiarlos, pero los lee porque quiere saber qué es lo que piensan los que piensan diferente a uno. Pero cuando da lo mismo leer cualquier estupidez en las redes y eso resulta más inteligente que una columna de ellas, ya la cosa es terrible. Como por ejemplo sucedió con la última columna de María Isabel Rueda, justamente contra Petro. Y uno vuelve y confirma que en Colombia se vota en “contra de”, no a “a favor de” alguien. Y para hacer atractiva la columna recurre a las palabras “raras”; “el candidato switch”. Un titular muy original! Estas columnistas se creen dueñas de la verdad y en muchas ocasiones han ejercido el “sicariato moral” a través de estos medios masivos de comunicación, en donde parecen tener licencia para difamar!

Y claro, no hablan del candidato que a ellas les gusta ni alaban las propuestas que no tienen, porque tienen un sesgo, un interés o un soborno para tapar todo lo que no les convenga. Pero igual tienen una manera más dañina de hacer las cosas; los silencios profundos de lo que antes se llamaba —y sigue siendo— “la gran prensa” de Colombia. Es decir, el de los periodistas que son parte del poder económico y político o están a su servicio. Lo que ha servido incluso, para premiarla con la nacionalidad, como es el caso de la española franquista Salud Hernández. La misma que denuncia cada día a los políticos corruptos, pero no ve a los empresarios corruptores. La que descubre chanchullos millonarios en la DIAN, pero no habla de las exenciones billonarias que Uribe y Santos les han dado a las mineras.

El columnista, por definición, no es ‘objetivo’ porque precisamente lo que busca una columna es persuadir a los lectores Nada peor que esos columnistas que tratan de satisfacer a todos los ‘lados’ y no pisar ningún callo. Por eso, las columnas de los políticos y algunos personajes, son anodinas e insulsas. Y las columnas de estos mercenarios ya no aportan nada al debate, ni ayudan a comprender a los lectores cuáles son los argumentos de una persona que tiene una percepción radicalmente diferente a la de ellos. Son insumos para un lector ingenuo, fácilmente manipulable, poco informado, o para un lector comprometido políticamente con sus ideas, de tal manera que las lee sin cuestionar si los datos son confiables. Son consignas políticas.