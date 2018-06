Sigue la preparación de Colombia previo al mundial de Rusia

A pocos días del comienzo del mundial, la selección Colombia continúa preparándose en Milanello, de cara a lo que será su participación en el Mundial.

Este viernes, el equipo entrenó en campo . En la primera parte de la sesión realizó trabajos de reacción y dinámicas de pases, y en la segunda, hicieron ejercicios de espacio reducido.

Antes del entrenamiento, Abel Aguilar y José Izquierdo atendieron a la prensa, para hablar sobre la actualidad del equipo.

Aguilar se refirió a su recuperación, tras haber estado lesionado: “Gracias a Dios el tema de la lesión ya quedó atrás. He estado trabajando con el grupo normalmente. He podido hacer fútbol esta semana y eso me tiene muy contento. Era cuestión de tranquilidad, paciencia y de trabajar arduamente para estar bien. En este momento ya todo está sin ningún problema”.

José Izquierdo habló de su convocatoria para estar en la lista definitiva de 23 elegidos: “Estoy feliz y orgulloso de estar a puertas de mi primer mundial. Las sensaciones son increíbles, con mucha ilusión y sueños por cumplir. He venido trabajando, siempre lo dije, a la Selección llega el jugador que esté en mejor momento. Yo me enfoque en mi trabajo y en mi club para poder estar acá”.

Este sábado, la Selección Colombia entrenará en Milanello y atenderá a los medios de comunicación. Los periodistas interesados deben presentarse a las 4:45 p.m. en el complejo deportivo.

Con información de la Federación Colombiana de Fútbol.