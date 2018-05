Sigue la polémica: Registraduría dice que enmendaduras en las cifras de los E14 no son fraude

Mientras muchos internautas se quejan de los resultados por considerarlos manipulados, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, dijo que las enmendaduras y tachones son reales pero que no corresponden a un fraude, esto en entrevista para la La W Radio.

Expresó además, que este documento no es el final y que la Registraduría ya contrastó la información entre los E14 y el formulario de los Claveros, coincidiendo. Ante sus declaraciones, las quejas y el malestar generalizado no se ha hecho esperar en las redes, pues juzgan que las fallas humanas son claras, pero no se explican cómo todas son con el candidato Iván Duque “Yo me puedo equivocar en uno, dos, quiza cinco ¿pero en 50, 60 y de ahí para arriba?”, expresó Andrés López usuario de la red.

Por su parte la Misión de Observación Electoral – MOE, indicó que los formularios de claveros, no se han hecho públicos, mientras que Galindo aseguró que desde el domingo se viene entregando toda la información.

Y es que esta situación a puesto en la palestra pública las fallas de la Registraduría y el mecanismo de elección, por ser considerado uno de los más atrasados al no contar con un sistema de votación digital donde a través de la huella de cada uno de los ciudadanos, se pueda ejercer el derecho al voto, evitando situaciones como esta y otras que se han denunciado no solo por los votantes, sino por la MOE, autoridad en la materia.