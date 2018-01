“Si la violación es inevitable, relájate y goza”: ésta fue la repudiable declaración de ‘Cacho’ Castaña

Si la violación es inevitable, relájate y disfruta”: la frase machista del cantante Cacho Castaña.

Humberto Vicente Castagna, conocido popularmente en Argentina como Cacho Castaña, ha sembrado la polémica en todo el mundo después de pronunciar unas desafortunadas declaraciones machistas en una entrevista en televisión.

Cuando en el programa salió el tema del discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro contra los abusos sexuales y la violencia machista, Cacho Castaña aprovechó para hacer lo que a él le pareció un comentario afortunado e incluso divertido: “si la violación es inevitable, relájate y goza”.

El presentador del programa no pudo disimular su sorpresa y preocupación al escuchar estas declaraciones y trató de mostrarle su desacuerdo al artista, quien se acabó enfadando con él por no entender lo que estaba diciendo.

Varias mujeres conocidas y colaboradoras del programas no tardaron en recurrir a las redes sociales para mostrar su repudia ante estas declaraciones machistas y retrógradas que hacen apología de la violación. “Creo que es momento para buscar un caño oxidado y decirle a Cacho “esto es inevitable, relájate y goza”, escribió la humorista Malena Pichot en su cuenta de Twitter.

Ante la indignación en la redes sociales, Cacho Castaña publicó un vídeo en el que pedía perdón por sus palabras, diciendo que esta frase era una broma conocida cuando él era un niño pero que ahora ya no lo es tanto. Para rematar, dijo que él nunca había querido hacer daño a una mujer “si no todo lo contrario”. “He hecho canciones de amor toda mi vida”: Y sí, con canciones de amor suponemos que también se refiere a esa de “si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo”.