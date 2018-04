Ser famoso y rico es una bomba

Muchos prefieren vivir en el anonimato o poseer un bajo perfil, aspecto difícil de lograr si se es rico o famoso o rico y famoso.

Un amigo en su juventud se echó un polvito clandestino . la semilla germinó y ese fruto era la fiel fotocopia del padre, sin embargo, la Dulcinea siempre negó el resultado. Era tal el parecido que todos en la parcela apostaban por su identidad, menos la madre. El padre siempre quiso conocer su estampa y consultó a una sico sexóloga y esta le manifestó que cuando sea rico la madre de una solicitara el ADN para entrar en la herencia, mientras siga pobretón y pelao no se preocupe.

A Trump le apareció una buena mujer buena a quien le hizo el amor y ella ahora cuenta a los medios donde lo hicieron y se siente contenta de haberse comido al pollo pobre presidente de los EEUU. Hay muchas que cuentan con pelos y señales si fue en a alcoba, en el avión, en el barco, sobre el césped, la alfombra, en el ascensor , en el cine, en la ducha, en el armario, en la cocina y andan boquisueltas contando lo que no se cuenta.Y no lo harían y serían una tumba si lo hicieron con el portero, con el lechero o el jardinero. El parcelero sigue de bajo perfil y sin parcelas y así las paredes no hablan. Nada de cuentas bancarias todo va al colchón.

Hay ricos y famosos quienes han salido del closet y relatan su primera vez con sus amigos y buenonas con sus amiguitas cuando hace años lo ocultaban hasta la tumba, se iban con su secreto como en las telenovelas . Siempre hemos considerado quela intimidad es tan sagrada y el amor debe hacerse con ganas y por eso hemos condenado y seguiremos condenando esas piltrafas y basuras como los violadores y pederastas cuando hay tantas bellezas que lo dan por un calado sin mancillar el cuerpo de afrodita.

El Secretario de Cultura de Neiva sí tiene quien le escriba.- Rául, hijo de la agrícola y pacífica Algeciras, un cinco aclamado por las actividades de Semana Santa. Lleno hasta las banderas.

Nos vemos antes de lo esperado si Dios quiere y no crece el río y lean el Informativo de Caña Brava..