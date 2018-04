Señalado de extorsionar a su propia familia

La captura de Jerbel Mejía Amézquita se registró en la calle Quinta con carrera Once, en cercanías al parque principal del municipio de Algeciras en el oriente del Huila, por el Gaula Militar, unidad elite antiextorsión de la Novena Brigada y personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.

El sujeto de 28 años de edad tenía en su contra una orden judicial vigente por los delitos de extorsión agravada, secuestro simple agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Según las labores investigativas, el hombre, quien resultó ser familiar de la víctima, un agricultor del sector, valiéndose de terceros a quienes les brindaba información personal y laboral, exigía a su pariente tres millones de pesos.

Utilizando los datos para dar la sensación de una vigilancia constante a su víctima, los cómplices de Mejía Amézquita llamaban y se hacían pasar como integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales de las Farc, práctica empleada para generar mayor terror psicológico y lograr su intencionalidad.

Los sujetos aseguraban que el dinero sería utilizado para continuar con la causa de la estructura armada ilegal, que de no ser entregado, no responderían por las consecuencias que el no pago acarrearía para su núcleo familiar.

El sujeto también estaría comprometido con el secuestro, intimidación con arma de fuego y hurto de pertenencias a familiares, habitantes de la zona rural del municipio de Algeciras.

En audiencia pública, el Juez decretó legal la captura, imputó cargos y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, permitiendo con ello que se frene el accionar de este hombre en un municipio estratégico para el progreso regional.