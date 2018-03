Secretaría de Hacienda continúa con horario extendido para atención a contribuyentes.

El secretario de hacienda municipal, Jorge Eliécer Tovar, confirmó que este viernes 23 de marzo los funcionarios adscritos a esa dependencia continuarán trabajando en horario continuo durante el mediodía con el propósito de brindar atención oportuna y eficiente a los contribuyentes que aún no han actualizado el recibo de pago del impuesto predial unificado y/o de industria y comercio.

Con el fin de facilitar y garantizar la atención a los contribuyentes locales que tengan inquietudes referentes a las fechas de pago para la obtención del 20% de descuento por pronto pago o para actualizar las facturas se está trabajando desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. de manera ininterrumpida. “Algunos propietarios de inmuebles o empresas, por sus ocupaciones no se han acercado para efectuar este trámite por eso decidimos no hacer pausas al mediodía, como una estrategia que nos permita atender el mayor número de personas posibles” dijo el señor Tovar Valencia.

El funcionario recordó que por iniciativa del gobierno local y bajo aprobación del concejo municipal se amplió hasta el próximo 15 de abril la fecha para pago del impuesto predial y de industria y comercio de la vigencia 2018 con el descuento del 20%.

El portavoz del gobierno Laboyano señaló que quienes no han cancelado el impuesto deben acercarse a las dependencias de la secretaría de hacienda para renovar o actualizar la factura de pago con vencimiento al 15 de abril. “Hay que recordar que el primer recibo tiene fecha de cumplimiento el 31 de marzo; la próxima semana no habrá atención al público por eso la importancia de efectuar este trámite en el menor tiempo posible” señaló el señor Tovar Valencia.