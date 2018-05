Santos: “la paz no nos va a quedar grande”

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, advirtió que ante los avances de la paz, hay quienes quisieran que se descarrilara el proceso, pero subrayó que no dejará que eso ocurra.

“La paz, como lo hemos dicho tantas veces, NO nos va a quedar grande. Esta paz –también lo hemos dicho muchas veces– no es del Presidente, no es del Gobierno; es de todos los colombianos. Todos tenemos que perseverar, para ir construyendo y consolidando esa paz”, expresó el Mandatario durante la posesión de los once miembros de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

En el acto efectuado en la Casa de Nariño, el Jefe del Estado se refirió a los avances obtenidos en el proceso de paz y manifestó que “hay muchas personas que quisieran que eso no fuera cierto, que quisieran que el proceso de paz se descarrilara”.

“Pero ese proceso no lo vamos a dejar descarrilar, va por buen camino. Por supuesto que hemos tenido obstáculos, que hemos tenido problemas, pero eso es producto de la complejidad y del detalle de un acuerdo de tanta envergadura”, afirmó.

“Esta Comisión va a ayudar a algo muy importante, que es sanar las heridas”, expresó el Jefe del Estado.