SALUD Beneficios de consumir cítricos regularmente

La citricultura en Colombia es una actividad relativamente joven; surgió como alternativa en la diversificación cafetera de los años 80, y al día de hoy se ha desarrollado como subsector agrícola, con aproximadamente 97.275 hectáreas cultivadas en todo el territorio, según datos a 2016 de la Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL, administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola–FNFH.

Todos los días en el país se consumen naranjas, limones, mandarinas, toronjas, tangelos, pomelos, y limas, que se cultivan principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, que a 2016 produjeron 1.206.856 toneladas de cítricos.

El consumir estas frutas con regularidad van más allá de prevenir o sobrellevar los resfriados y la gripe gracias a la vitamina C, que estimula el sistema inmune, los cítricos ofrecen muchos otros beneficios para la salud. La campaña CITRI RETO, que divulga información referente a la producción citrícola colombiana, brinda los siguientes beneficios a la salud al consumir cítricos.

El consumo frecuente de jugo de naranja ayuda a prevenir el cáncer de páncreas. Sus componentes como la vitamina C, los flavonoides y beta-carotenos, inhiben los efectos nocivos de la oxidación del colesterol malo; adicionalmente limpia y tonifica la sangre y todos sus tejidos, músculos y células, destruyen partículas de grasa, rebaja el vientre, limpia el cutis y hace brillar los ojos; regulariza el ritmo cardiaco y se usa para tratar casos en pacientes con tumores.

El limón es el cítrico por excelencia que ayuda a combatir más de 200 enfermedades, destruye microbios a los pocos minutos de ser consumido, por lo que se reconoce en esta fruta un poder bactericida muy alto. Con él se tratan problemas estomacales, enfermedades del corazón, dolores de cabeza, problemas en riñones, uretritis, enfermedades del hígado, acné, catarros, resfríos, fiebres de todo tipo, entre muchos otros.

La mandarina posee propiedades digestivas y tónicas, debido a su contenido en bromo, resulta un buen sedante del sistema nervioso. Además, si se mastica su cascara, estimula el apetito y excita la secreción de los jugos gástricos. Es altamente refrescante y nutritiva.

Gracias a su alta concentración de vitamina C, la toronja previene el cáncer de estómago y el de páncreas, además su consumo ayuda a rebajar los niveles del “colesterol malo” de la sangre. Consumiéndolo en ayunas es un gran depurativo y laxante.

En la lima se destaca el alto contenido de potasio y su contenido en vitamina C, ácido cítrico y sustancias de acción astringente. La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. El ácido cítrico, posee una acción desinfectante y potencia la acción de la vitamina C.

La Campaña CITRI RETO es producto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural ADR, El Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL, administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola–FNFH.

Con el lema “Colombia Tiene Sentido Cítrico”, la campaña CITRI RETO, busca sensibilizar 5000 citricultores de 13 departamentos del país, agrupados en 130 organizaciones, sobre la importancia de aplicar estrategias de control y prevención de la enfermedad Huanglongbing (HLB) en los cítricos, y con esto apoyar la citricultura colombiana que ha venido creciendo en los últimos seis años, mostrando incrementos en área sembrada del 5.8% y producción en 4.5%, por encima del sector agropecuario en general.