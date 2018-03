Salpicón Electoral

Salpicón es lo que veremos en el tarjetón de Cámara por el Huila en el que aparecerán nombres de personajes indeseables, otros de desconocidos, además -lamentablemente los menos numerosos- de quienes han demostrado que justifican la confianza ciudadana.

Entre los indeseables hay uno en la lista del CD, conocido por su verborrágica letanía encendida contra las costumbres politiqueras corruptas que él mismo practica sin sonrojarse cuando critica la mermelada pero mantiene a su madre y otros parientes amamantándose de la nutritiva leche que destila la ubre oficial. Leguleyo predicador de virtudes que jamás aplica e ideológicamente parecido a la bandera LGTBI por la cantidad de colores con que, según corresponda, se disfraza. Lo único que puede exhibir es que se escuda en sus servicios de palafrenero del capo paisa. Los otros tres, bastante desconocidos, supongo han prestado a ruego sus nombres solo para poder armar la lista del arriero antioqueño.

Cambio Radical ofrece al mercado el nombre de un ladino abogado, amolado estafador; tanto, que fue suspendido de su ejercicio profesional por pícaro. Al sujeto lo acompaña otro que en menos de noventa días vació los canastos departamentales con contratos de los que no se ha sabido si se los robaron todos o solo una parte. Ambos son respaldados, entre otros, por un avivato clan, que más que familia parece una asociación para delinquir.

Con estos dos va un palermuno exaspirante a diputado, patrocinado por otro excandidato derrotado a la alcaldía de Neiva, quien quizá responda algún día ante centenares, no sé si miles, de esperanzados empobrecidos que confiados en conseguir vivienda, le han endosado por interpuesta persona los sufridos ahorros de su vida. Hoy se sienten tumbados.

La U no escapa. Se exhibe sin pudor un exalcalde embustero, engañador, visceralmente mentiroso y palitraquero, quien mediante argucias abogadiles obtuvo la curul que no ganó en las urnas y ahora pretende estafar nuevamente la ingenuidad política opita.

El otrora glorioso liberalismo disputa con dos siameses villalbistas. Una señora buena-para-nada, que con sonrisas alambicadas como gran trabajo parlamentario, compite con un exgerente de Aguas del Huila, ahora tapado en millones de los cuales estoy casi seguro, no escamoteó indebidamente uno durante su “gestión”.

Ambos tienen depositadas sus esperanzas en el Banco Agrario.

Los Verdes están exactamente iguales a su denominación. Quizá maduren antes del próximo domingo con el cuento de que son los únicos honrados del país, aunque su opaco candidato a senador aquí, considere que todo es verde-dólar y que todo tiene precio.

En la Unión Patriótica está el nombre de un luchador por la defensa del territorio, buen dirigente social, el único que por años ha acompañado los miles de familias víctimas de la multinacional Emgesa constructora de El Quimbo. Corrijo, millones de familias si comprendemos que el desastre ambiental no se limita al entorno de la represa. Desafortunadamente para él y sus seguidores, la lista no alcanzaría el umbral. No reparte plata ni tamales.

Ante este salpicón me atrevo a opinar como muchos que, independientemente de merecimientos saldrán a flote: Gechem, de la U, por su cantidad de amigos; Losada, por la tradición conservadora; Triana, por presión de la nómina y la chequera oficial; Prada, si funciona nuevamente la lúgubre sombra de Uribe. Y Florita? haciendo glú… glú… Pero faltan seis días.