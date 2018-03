Melquisedec Torres, es un propagandista del uribismo y tiene como tarea diaria hablar y desinformar sobre Petro, entre las ultimas mentiras que escribio dice; “Lamento informarles a los costeños petristas que su líder @petrogustavo no nació por allá. Nació en Zipaquirá, aquí al lado de Bogotá¡¡¡¡¡¡errrdaaa ese man es cachaco!!!!” Cuando todo el mundo sabe que nació en Ciénaga de Oro, Córdoba. No se cuantos votos perdio Petro con esa desinformación o cuanta credibilidad perdio el periodista con esa mentira, pero no creo que afecte nada a nada. Creo que despues de elecciones esto sera algo mas en la pila asquerosa de la guerra sucia que ha caracterizado esta campaña electoral.

El mismo día de esta nota, salio una respuesta del escritor Félix Ramiro Lozada sobre una columna de mi autoria y que textualmente yo decía; “cuando hable con la Bibliotecaria de Rivera y le propuse un evento, ella me dijo que el alcalde no quería organizar nada con escritores, por que hay un escritor que dice que “¡Rivera no nació en Rivera!”.es decir, el comentario no es mio, pero igual lo comparto. Y para justificar su molestia, Lozada dice, “El problema de seguir insistiendo erróneamente que José Eustasio Rivera nació en San Mateo, hoy Rivera, es que enseñan mal. Nadie medianamente informado se atrevería afirmar y arengar alegremente ese hecho porque eso deforma los sucesos y hace que se enseñe de manera errónea en escuelas y colegios”

Es decir, como buen profesor, solo le interesa que se enseñe bien, no que la gente se apropie del legado de Rivera, de su compromiso y de su vida, que conozca su obra y la interpreten de acuerdo a nuestra actualidad. Creer que la obra de Rivera se trasciende con un premio literario que no ha dejado nada a la región, menos a la memoria de nuestro escritor, es algo ingenuo. Cuanto puede aportar La vida de Rivera, a la nueva generación de escritores huilenses que no se comprometen con nada, pegados en su mezquino feudo. Pero dedicar una “investigación” con materiales que están a la vista y que en realidad no le aporta nada a la comprensión de la vida y la obra de Rivera, es menospreciar el legado Riveriano. Tanto asi, que es una discusión que nadie da en la región

En ese sentido, es bueno, recordar como un personaje nacido en Argentina, trotamundos, llega a comandante en Cuba de la primera revolución socialista triunfante en América Latina, y cincuenta años después de la muerte de Ernesto “Che” Guevara, su figura sigue siendo tan palpable y polémica como en la década de 1960, pero igual tan recordada y estudiada en Cuba, donde se le considera un héroe nacional y donde su recuerdo se cultiva con esmero. Los niños de las escuelas cubanas comienzan sus mañanas escolares al grito de “pioneros por el comunismo, seremos como el Che”, fotos suyas adornan dependencias públicas y las salas de algunos hogares; mientras sus discursos o dichos suelen ser citados por las autoridades o los ciudadanos cubanos. Y nacio en Argentina.