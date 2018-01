Repitiendo el error

Muchos lo han dicho a lo largo de la historia: “ país que no aprende de sus equivocaciones, tiene altos riesgos de cometer estupideces”. Hace 40 años, cuando el ingeniero Luis Emilio Sardi Garcés, genio tozudo sin igual, ejercía ,como yo,de concejal de Cali por el inolvidable Movimiento Civico de Pardo Llada,me llevó hasta las incipientes calles del barrio Marroquin y me dijo en su estilo cortante algo que estoy recordando hoy. “ Con ese Plan de Desarrollo que no hemos podido atajar en el Concejo,van a secar las lagunas de Aguablanca y el Pontaje, que rodean este barrio y van quebrar a Emcali porque no hay plata para levantarles la infraestructura.Esto se va a llenar de todos los negros de la Costa Pacífica”

40 años después no solo Emcali está destripada,sin encontrar solución a su problema de acueducto, retrasada frente al progreso de la ciudad e inundada de feudalismos que apenas si copian la realidad socieconómica de la capital del Valle, sino que están dejando construir otro Aguablanca para los estratos 5 y 6 en el antiguo vallecito del Pance.El gobierno de Guerrero y los concejales de Cali aprobaron otro POT como el de hace 40 años y no midieron lo que va a costar esa invasión urbana. No tienen tendidos eléctricos adecuados, el agua les llega bombeada del Cauca y para entrar a esa nueva selva de la estupidez vallecaucana, solo hay dos hilitos de concreto que a toda hora viven congestionados.

No aprendieron en Cali la lección de Aguablanca, donde hoy viven mas de un millón de negros venidos por oleadas de todos los ríos del Pacífico. Nunca pudieron rescatar el costo de los servicios públicos instalados y a los problemas sociales les dieron soluciones paternalistas que en vez de acabarlos los han crecido. Ahora repiten en Pance y como son ricos los que van a vivir allá, los costos van a ser mayores.

