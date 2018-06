Reinas y goles en san Juan

El domingo 24, día de San Juan y de mis cumpleaños fue un día para recordar. La noche anterior habían elegido a Vegalarga como Reina Popular en un fallo acertado del jurado y contra los pronósticos de los comentaristas y expertos en Sanjuanero. Me despertaron hacia las dos de la mañana con la serenata de rabaleñas y a las cinco la alborada .

A las ocho dominical con la presencia de mu buen amigo Iván Duque desayunamos tamal, arepas oreja de perro, dos huevos fritos , bizcochuelo, almojábanas , pan y chocolate. No clasificaron a la tamalada Luis Alfredo, Diana, Rodrigo, Carlos Julio ni Germán, se hizo el invitado Sergio.

Entre las diez y las doce el baño fue el rio de la parcela con la compañía de los desayunadores, mi señora Esther Juliana mis tres hijos, mis cuatro nietos, mi yerno, mi nuera, vecinos como Rodrigo Amando, los parientes Lucy, Álvaro Hernán, Jorge Andrés. Saray, Edison Amín y Carlos Alirio Tarde llegó Josué Manrique – alcalde de Gigante- le tiene miedo al río.

A medio día nos preparamos para ver Colombia y Polonia. Nos tomamos el medio tiempo para almorzar y cinco minutos más para no atorarnos. El asado exquisito y regresamos para celebrar los dos goles más , terminamos sin voz de tanto gritar y lamentamos los detractores y malos perdedores, la selección hay que rodearla todo el tiempo y así como hablábamos bellezas de a Roca Sánchez lo debimos apoyar en su desafortunada actuación contra Japón.

La espectacular torta de tres pisos no dio un brinco y nos preparamos para la elección y coronación de la Señorita Neiva. Mis favoritas Concejo de Neiva e Interplástica. María Camila Manrique no bajaba de maestro a Norberto Antonio, no sé cuando ha enseñado o bailado sanjuanero , para mí es un buen poeta. Los presentadores Diego y Velcy ,al decir las tres finalistas se empantanaron para informar quien era la nueva reina Señorita Neiva, de las tres era lógico el resultado, no iba a aparecer una cuarta. La Sinfónica de Vientos mamada se fue antes dela insólita decisión del jurado con el trío y colocaron un CD para el baile, menos mal que el Pote Hernando anda con el sanjuanero en su bolsillo y se superó el problema.

Nos vemos sampedreando si Dios quiere y no crece el río y anótese a la polla del jueves si la SS de Caña Brava me da permiso.