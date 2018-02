Registraduría Nacional y su Delegación del Departamento del Huila a toda marcha

Muy sereno pero confiado del trabajo que se ha venido desarrollando por parte de la Registraduría, el doctor Torres, nos socializó de esta importante dinámica en dónde convergen las diferentes entidades gubernamentales, la ciudadanía y los candidatos.

Registrador, ¿cuántas cédulas fueron inscritas en el Huila para las elecciones?

Rta/ En el Huila el potencial de voto es de 818.118, para estas elecciones se inscribieron 22.996 ciudadanos de los cuales 413.000 son mujeres y 404882 son hombres.

¿Se han presentado situaciones atípicas y de alarma con respecto a las elecciones?

Rta/ No, la verdad es que hasta el momento no. Hemos tenido cuatro Comités de Seguimiento Departamental donde obviamente su presidente es el señor gobernador, ahí tienen asiento todas las autoridades, desde el procurador, contralor, comandante de la policía, comandante del ejército, el director de fiscalías, el director del CTI, entre otros. Además se invita a todos los partidos y movimientos políticos, candidatos y ciudadanía en general, el que quiera asistir puede hacerlo, y ese es el escenario en donde se identifican posibles problemas e inquietudes de los partidos o ciudadanía, en caso de que lo haya, tomar medidas para conjurar algún problema.

De manera que hasta el momento no tenemos ningún reporte, ninguna dificultad en el departamento del Huila.

¿Cuántos puntos de votación tendrá la región?

Rta/ Bueno, son 215 puestos en todo el departamento, de los cuales hay 34 puestos en la ciudad de Neiva, esto equivale a 2.339 mesas, y de estas 728 se ubicarán en la capital huilense.

¿Han recibido denuncias por actos de corrupción al momento de inscribir las cédulas?

Rta/ Hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia, lo que si de pronto nos han puesto en conocimiento, ya han venido como tres personas, es a averiguar el por qué les ha llegado mensajes de texto indicándoles que su inscripción quedó en el Amazonas, y quiero manifestarle a las personas que esto no es cierto, que la Registraduría Nacional del Estado Civil, primero; no notifica sobre inscripciones, segundo; es muy fácil convalidar la información, usted simplemente ingresa a la página www.resgitraduria.gov.co y allí digita su número de cédula, el sistema le muestra en qué puesto y en qué mesa de votación le corresponde.

¿Cómo es este trabajo del detrás de cámaras que realiza la Registraduría Nacional para que las elecciones salgan perfectas y a disposición de la gente este 11 de marzo?

Rta/ Bueno, lo primero y es muy importante que la gente lo sepa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no hace elecciones, nosotros lo único que hacemos es que la logística para que se desarrollen las elecciones, esté a punto el día de las mismas. Y obviamente esto tiene un arduo trabajo, esto es un reloj, no puede fallar absolutamente nada. A las 8:00 a.m. en punto del 11 de marzo tienen que estar aperturadas todas las 2.339 mesas, para que esto se dé, se necesitan muchísimas cosas, uno; hablando nosotros del tema de inscripciones de cédula, evitar que haya la famosa trashumancia, que se inscriban personas con la cédula de otros, por eso se tomaron medidas como la “biometría”, los aparatos biométricos tienes GPS para evitar que se los lleven a otros sitios, la capacitación a los jurados de votación y a los testigos electorales, no hay ningún registrador que tenga acceso siquiera a designar un jurado, ni nosotros como delegados departamentales.

Los directores, gerentes, jefes de talento humano sacan sus listados, lo envían a Bogotá y allá un software predeterminado les va designando según sus características de residencia, lugar de trabajo y otros, el puesto de votación a cubrir, de esta manera se evita la homogeneidad en las mesas.

Estamos pendientes de las escuelas y colegios, de que tengan energía, de que las líneas telefónicas estén funcionando, darle aplicabilidad a la ley bajo techo. Que los puestos sean de fácil acceso, contratar el transporte para garantizar la presencia de los jurados en las mesas, estar pendientes de los Comités de Seguimiento Electoral, enviar a los tribunales para que ellos designen las comisiones escrutadoras municipales y estar pendientes de las arcas triclaves, verificando que estén en buen estado, debemos estar pendientes también del tema de orden público, darle cumplimiento a lo que nos direcciona el Consejo Nacional Electoral con respecto a la fijación de la propaganda electoral en los puntos. En síntesis, estar pendientes con todos nuestros registradores del más mínimo detalle, porque no puede fallar absolutamente nada.

¿Qué recomendaciones le hace usted a los sufragantes ese día?

Rta/ bueno, lo primero, todos han visto cómo han cambiado los tiempos, a nosotros nos sucedió por ejemplo el día sábado que después de semejante verano, nos cayó ese aguacero tan impresionante; entonces la gente tiene que provisionarse de su sombrillita, de tratar de salir lo más temprano posible a votar para evitar la congestión y para desocuparse temprano.

La gente tiene que tener la tranquilidad y la certeza de que en todo lo que tiene que ver con la logística, va a estar a punto para ese día. Y lo otro, un evento que es anterior a la elecciones, poner en conocimiento cualquier inquietud que tenga, que nosotros nos convertiríamos en los voceros en los Consejos de Seguimiento Electoral.

¿Un dato curioso de todo este ejercicio previo a las elecciones?

Rta/ La gente, las redes hoy en día, así como informa, desinforma. Hay muchos comentarios, no es uno, son muchos, con respecto a que los venezolanos van a votar en estas elecciones del 11 de marzo y eso no es cierto porque el único documento válido para poder votar es la cédula de ciudadanía y recordemos nosotros que las inscripciones para este documento fueron hasta el 11 de enero y esas inscripciones fueron automatizadas, quiere decir, con la huella digital, o sea que con la huella digital se evitan suplantaciones y un venezolano no tiene cédula colombiana. A no ser de que sea hijo de un colombiano, nacido en Venezuela y que tenga cédula colombiana, porque eso puede suceder. Todos los hijos de colombianos, ¡tienen el derecho a la nacionalidad colombiana!, del resto es imposible que los venezolanos voten acá en nuestro territorio nacional.

