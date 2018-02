Rector de la Universidad Surcolombiana dijo que no aspirará a la reelección

El rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro León Reyes, manifestó este miércoles al público que no aspirará a la reelección del cargo de dirección del álma máter.

Pese a la propuesta radicada al Consejo Superior por parte del Representante de los Docentes -que busca modificar el artículo 27 del Estatuto General de la Universidad, lo cual permitiría al actual rector competir con otros candidatos en igualdad de condiciones para el proceso de elección de nuevo rector para el periodo 2018/2022- el rector Reyes dijo que ejercerá el cargo hasta finalizar septiembre.

“He tomado la decisión de abstenerme en participar en ese proceso, y por lo tanto permitir que si se va a dar ese estudio de ese artículo, que no sea para que se aplique a partir del actual periodo si no que sea en el siguiente, de tal manera que no se mal interprete ni se cuestione esta situación” afirmó Pedro León.

El rector dijo también, que lo había determinado así, debido las posturas de algunos sectores que no están de acuerdo con su administración. Por otro lado, resaltó la importancia de continuar con el fortalecimiento de las investigaciones y los programas calificados dentro de la estampilla de Alta Acreditación en la Universidad para el próximo rector que se elija, “No es suficiente haber logrado la acreditación, eso es una meta, pero debe convertirse en algo permanente y el reto está en mantener esa Acreditación Institucional por largos años” expresó.

En la página de Facebook, hizo público un comunicado donde expresa las razones que lo llevaronn a no aspirar a la reeleción.