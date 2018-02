Rara enfermedad ataca frailejones en páramos de Colombia

Polillas, hongos y escarabajos están marchitando los frailejones en los páramos de e Chingaza, Cruz Verde, Sumapaz, Galeras y Cocuy, según reveló estudio ambiental del Programa Nacional para la Evaluación del Estado y Atención de los Frailejones en los Páramos de los Andes del Norte.

“Tenemos indicios de que hacia 1990 y a comienzos de 2000 hubo reportes de esta problemática. Pero aún no nos ha sido posible revisar folios y carpetas con registros de ese año. Creemos que quizá en un determinado momento se reportó la afectación, hubo un declive y al no verla más no se continuó con un seguimiento” afirmó a El Espectador, Amanda Varela Ramírez, doctora en Ecología y profesora asociada al Departamento de Biología de la Universidad Javeriana.

La investigación -realizada en conjunto por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Javeriana, la Sociedad Colombiana de Entomología, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Patrimonio Natural- halló que una nueva especie de polillas están devorando las hojas más nuevas de las rosetas del frailejón, debilitando la planta y la haciéndola más susceptible a hongos y herbívoros.

La capacidad de resección de agua por una hoja afectada, se evidenció menor comparada con una sana, en la investigación realizada por el grupo investigador.

La hipótesis que plantean los investigadores para determinar la causa, sería la cultivación en zona de páramo. Sin embargo, el Instituto Humboldt dijo que queda pendiente realizar un estudio de las afectaciones a los frailejones aledaños a actividades humanas para corroborar si los cultivos o la ganadería aumentan la cantidad de plantas afectadas.