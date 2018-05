Qué le espera a Colombia y el Huila con Petro o Duque en la Presidencia

Los pronunciamientos y propuestas de los candidatos presidenciales para Colombia y el Huila serian. Si llegara a ser presidente y cumpliera sus promesas de campaña, así sería Colombia en un gobierno del candidato más fuerte de izquierda. Colombia dejaría de depender del petróleo decidido a que el país comience un proceso de transición para abandonar la economía extractivista, en gran medida por los impactos que esta tiene sobre el medio ambiente. Petro hace una diferencia entre la extracción de minerales y la del petróleo. Habrá Jornada de ocho horas y se pagarán horas extras. El Estado subirá el predial a latifundios improductivos para comprarlos y darlos a los campesinos, otro pilar de este líder ex guerrillero es que Se acabarán las EPS y se creará un fondo único de salud, además informa que en los colegios públicos habrá jornada completa de ocho horas, se acaba el Icetex y se eliminarán las deudas que tienen los estudiantes para favorecer el futuro de los estudiantes y los conocimientos de ellos.

Promete impulsará la instalación de paneles solares en las casas y tiene que ver con la electricidad con la que se mueve la industria, el comercio y las casas. La idea es que en la Colombia se utilicen energías no contaminantes.

Los Jóvenes que incurran en hurtos y consumidores no irán a la cárcel por que la adicción a las sustancias sicoactivas se combate con políticas de salud pública y no con prohibicionismo. En ese orden de ideas, en un gobierno del exalcalde de Bogotá, no se perseguirá judicialmente a quienes porten la dosis mínima, tal y como ocurre en el país gracias a la sentencia de despenalización del consumo de la dosis personal en la Corte Constitucional. Plantea reformar el plan de Colombia alimentaría a los migrantes venezolanos con ayuda de otros países, además plantea el ahorro obligatorio de pensiones no estará en manos de la banca privada.

Duque el líder de derecha del centro democrático Colombia tendría una corte única que impulsaría, una vez llegue al poder, una reforma para unificar las altas cortes. Esto significaría que se eliminarían la Corte Constitucional, la Corte Suprema. Teniendo poderes supremos.

Los jefes guerrilleros no podrían ir al Congreso, asegura que no hará trizas tampoco risa el acuerdo de paz. El candidato ha explicado que eso significa que quiere hacerle modificaciones profundas a los acuerdos, sin acabar con el proceso. Sin embargo, una de sus principales propuestas apunta al corazón de lo pactado en La Habana. Duque considera que quienes cometieron delitos de lesa humanidad paguen por estos crímenes. Se prohibiría la dosis personal, no más viciosas y daños en las juventudes de Colombia, además se reducirá el tamaño del congreso

En El congreso por cada 600.000 habitantes en norte américa hay un congresista, existen 178.000 habitantes por cada congresista en Colombia, la forma como hoy está diseñado el senado y la cámara es costosa y permite que la clase política se quede perpetuada en el poder. También propone que ningún parlamentario pueda estar más de tres periodos en cada Cámara, formula cambiaría el modelo de las EPS para mejorarlos y que exista mejor cobertura en salud, Se limitaría la llegada de venezolanos al país porque afectan el bienestar y el empleo de los nacionales, Se mantendría el programa de Ser Pilo Paga. Cambiaría el sistema de pensiones buscando que sea efectivo, el de ahorro individual que manejan los fondos privados y el de prima media que administra col fondos, que hoy financia con millonarios subsidios las pensiones de los más ricos. Plantea que el sistema público se mantenga y atienda a los más vulnerables. Además Se achicará el tamaño del Estado y habrá incentivos a la inversión para mejorar las finanzas del país.

Para el Huila los compromisos de petro son de descentralizar el aparató económico para generar autonomía desde los departamentos y mejorar los ingreso en las tierras baldías para que sean productivas ya que el Huila es un departamento netamente agropecuario. Colocará en funcionamiento las escuelas de jornada única para la enseñanza más de ocho horas del día. El candidato duque informa que hay un excesivo presupuesto que va a las corporaciones autónomas regionales o a las 14 agencias que se crearon durante los últimos 8 años una de ellas en el Huila, Desde los ingresos, plantea acabar la evasión a los impuestos de renta e IVA, cercanos a los 40 billones, mejorando la gestión tributaria y acelerando la adopción de la factura electrónica. A través de una reforma tributaria generara más impuestos buscará hacer más competitivo al país: con los impuestos de renta a las pequeñas y medianas empresas; generaría incentivos como eliminar el IVA a los bienes de capital para impulsar el crecimiento del país y buscaría simplificar la compleja estructura tributaria, que hoy incluye 22 impuestos nacionales 14 departamentales y 40 municipales, decidamos y busquemos la mejor opción, que precisamente no la veo con el de Uribe.