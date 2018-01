Que es el voto preferente

El voto preferente es un mecanismo que permite al ciudadano ordenar la posición de los candidatos dentro de la lista de acuerdo a sus preferencias.

La Reforma Política de 2003 determinó que los partidos tendrían la posibilidad de presentar listas cerradas o abiertas. En el primer caso, los partidos tienen la autonomía para decidir quién hace parte de la lista y cuál es el orden de los candidatos dentro de la misma. En las listas abiertas, el partido mantiene el monopolio para determinar quién puede ingresar a la lista, pero los electores cuentan con la opción de ejercer el voto preferente.

La figura del voto preferente significa que el partido tiene la decisión para determinar quién pertenece a la lista pero no para asignar un orden jerárquico entre los candidatos; ésta función de ordenamiento de preferencias es ejercida por el elector.

La implicación de este mecanismo en los procesos electorales se refiere al hecho de que el candidato que mayor cantidad de votos preferentes obtenga dentro de su lista ocupará el primer renglón de ésta, el segundo se ubicará en la segunda línea, y así sucesivamente.

Aún cuando los partidos o movimientos decidan presentar una lista con voto preferente, el elector puede escoger entre votar por un candidato o sufragar únicamente por el partido o movimiento político de la lista. En este último caso (que el elector marque la lista, pero no señale ningún candidato en particular), para efectos del umbral y de asignación de curules, el voto se computará a favor del partido o movimiento político, pero no incidirá en el orden de los candidatos.

Ha sido criticado por cuatro razones. La primera, porque al ser opcional, es decir al depender de si cada partido o movimiento político decide utilizarlo o no, puede convertirse en un factor de confusión para los electores. La segunda, porque crea incentivos para que los candidatos desarrollen campañas personalistas, lo cual puede ir en contra de la intención de disciplinar y fortalecer las organizaciones partidistas. Y la tercera, porque es posible que los votos preferentes de una minoría determinen el orden de la lista, contrariando la voluntad de una mayoría que, al votar únicamente por la lista, acoge el orden inicialmente propuesto por el partido o movimiento político.

*Congreso Visible.