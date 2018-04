Procuraduría pide a UNP proteger a ‘Matador’

Por medio de una carta, el procurador solicitó a Diego Fernando Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tomar medidas de protección urgentes para salvaguardar la vida del caricaturista y la de su familia, debido a las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días.

El funcionario pidió iniciar “las acciones a que haya lugar (…) con el propósito de evitar que las amenazas como las que él (Matador) refiere lleguen a materializarse y tengamos que lamentar un hecho más en contra del ejercicio libre de la prensa en nuestro país”.

Ante las amenazas, el caricaturista se manifestó en su cuenta de Twitter que no volverá a publicar contenido a través de sus redes sociales.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote.

— matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018