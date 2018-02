Preocupación por el periodismo actual

Por la mañana, uno habla con un político de peso regional y ya ha leído los periódicos locales y uno de circulación nacional. Por la tarde, uno habla con un periodista y no ha leído ningún periódico y el noticiero del mediodía no lo vio, por estar trabajando. Pero la definición de periodista sigue siendo; “pieza clave que permite mantener informada a la sociedad con contenidos objetivos y veraces”, y uno piensa, que por esa actitud, por esa pereza a informarse, el periodismo local no viene pasando por uno de sus mejores momentos y tal vez por ello y con ayuda del internet, hoy en día todas las personas pueden tener la facilidad de difundir cualquier información respecto al tema que ellos deseen y se les cree.

El periodismo hoy es igual a la sociedad a la que se debe; sustancialmente curiosa, social y perezosa, lo que significa que el periodista quiere tomar el camino que implique menor resistencia entre las personas, otras personas y la información. Por eso, ante la ausencia de opinión personal, todo lo resuelven las encuestas y de ahí, la llamada “opinión pública”. Y uno piensa, que los jóvenes periodistas creen que ejercer la profesión es como hacer un casting. Todo es exterior y nada de conocimiento. ¿Cuánto tiempo dedican a estudiar, a conocer, a estar, oir, ver, pensar y comunicar? Muy poco. Uno los ve por ejemplo, como llegan tarde a los hechos, celular en mano y agarran a cualquiera a preguntarle. De esa fuente surge la nota periodistica. Esclavos de la rapidez tienen poco fondo y ninguna forma.

Informacion cierta y objetiva

Me parece que el Periodismo requiere además de un poco de esfuerzo y sudor, de una formación profesional para que se puedan cumplir los fines por los que existe la profesión; mantener informados a la población con contenidos objetivos y veraces, de lo contrario llegan los grandes errores que pueden generar daños en la sociedad o en el periodismo como la pérdida de la credibilidad, que a menudo se produce por la falta de principios éticos. En ese sentido, muchos periodistas piensan igual que los dueños de los medios, al crer que son los dioses de la libertad de conciencia y expresión, desconociendo olímpicamente que es a la sociedad a quien nos debemos y quien debe juzgar lo que hacemos.

Los problemas que arrastra el periodismo actual no son de comunicación, sino de injusticia y deber profesional. Nunca se habían tenido más medios que hoy; nunca se había dispuesto de más instrumentos para acaparar noticias como hoy; nunca se había conocido más tecnología periodística como la de hoy. Y, sin embargo, nunca la sociedad había estado tan desinformada y nunca habíamos asistido a una degradación como la del periodismo de los inicios del siglo XXI. Y es que nadie se atreve a coger al toro por los cuernos del cuarto poder. Los males actuales del periodismo democrático están patentes. Por eso, pocos periodistas rectifica sus equivocaciones.

Preocupación por el Postconflicto.

Por un lado, los periodistas profesionales son desplazados por unos seudoperiodistas que ejercen la profesión sin garantías de ningún tipo. Basta que tengan desfachatez, osadía y poco compromiso profesional, para que las empresas mediáticas los acojan con entusiasmo. Y todo eso preocupa, de cara al postconflicto. Hasta el momento, los diferentes medios de comunicación del país han afrontado los diálogos en La Habana, a partir de un punto de vista gubernamental. Tenemos un cubrimiento limitado dela implementación de los acuerdos, que es consecuencia de una prensa que solo busca información en comunicados de prensa, casi siempre de los enmigos de los acuerdos para dar mas morbo, y que no permite generar opinión pública, cuestionar el proceso ni discutir ni profundizar en temas que nos competen a todos.

Nadie investiga objetivamente, ni se desarrollan conocimiento ni se ahonda en el proceso para comprender todos sus matices. Desprenderse de esa necesidad de rapidez y dar paso al contenido elaborado es la gran responsabilidad de los medios de comunicación. Para Luis Carlos Hincapié, actual coordinador de Periodismo en la Universidad de Antioquia, en este proceso los medios deben crear corrientes de opinión pública, una carencia actual, y empezar a trabajar en un lenguaje de posguerra, hoy denominado de posconflicto: “La paz se construye en el contexto del respeto por los derechos humanos, el reconocimiento de la ciudadanía de las personas y, sobre todo, en términos de equidad: en un país inequitativo no podría haber, en mi criterio, una paz duradera”. En ese sentido, la falta de compromiso de los medios de comunicación representa un riesgo no solo para su labor informativa, sino para su labor pedagógica.