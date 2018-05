Por mis hijos, voto por Petro

Mi hijo menor cumplio años el 4 de mayo, llego a la mayoría de edad y como una forma de afirmarlo, decidio ir a la USCO a marchar por Petro. Invito a algunos amigos y ninguno dijo que no. Antes de salir para la marcha, me pidio $ 15.000 para comprar una camiseta con el nombre de Petro y marchar con ella, me pidio para el transporte y para la gaseosa. Le dije en chanza, que mejor esperaramos a Duque que el pagaba todo, regalaba la camiseta y le daba almuerzo. Se sintio ofendido y no acepto el canje. Asi que salio con $ 25.000 en su bolsillo y con las ganas de conocer y animar a Petro.

Y claro, asi como mi hijo, muchos jovenes fueron a escuchar a Petro. Y a ellos se sumaron miles de neivanos que desbordaron las calles y llenaron el Parque Santander. Frente a esa evidencia fisica, la uribestia, desde el estiercol de la infamia, solo atino a decir, que fueron solo mechudos y marihuaneros. Pero fueron los mayores quienes salieron a defender a la Colombia Humana, amigos que decían; “da gusto ver un candidato que despierta tantas pasiones y convoque a tanta gente, solo con el poder de su palabra y con un discurso cargado de esperanza, de historia y de cambio”. Por eso fui claro con mi hijo; Voy a votar por Petro y Petro es el presidente. Por sus propuestas, por sus méritos, por los votos y sus votantes, pero sabemos que no lo dejaran gobernar, que no lo dejaran ser presidente.

Y ya la Registraduria comenzo el fraude, excluyendo sectores sociales como jurados y con otras cosas que nos recuerda al padre Camilo Torres, “el que escruta, elige”.Y Uribe y Duque estuvieron en Miami hablando con mercenarios cubanos para matar a Petro, hay un cubano detenido en Colombia y el Fiscal no ha dicho nada. La manipulacion burda de las encuestas, donde un mediocre desconocido va de primero, pero no ha hecho una manifestacion como la de Neiva. La desinformacion permanente de los medios, en donde cualquier propuesta de Petro enseguida es tergiversada, nunca debatida ni analizada. La presentación de la propuesta “Abre tus ojos”, para hacerle la guerra a Petro en las redes, con participacion de senadores en ejercicio y el silencio de las autoridades electorales y la ausencia de propuestas electorales, solo el miedo de volvernos una Venezuela !!

Les molesta, les duele cuando Petro dice que su programa económico y social es sacar de la pobreza a ese más del cincuenta por ciento de la población colombiana que hoy carece de las necesidades elementales y que, sumida en la pobreza, no pueden aspirar, como es su derecho legítimo, proclamado en la Constitución que hoy nos rige, a una vida digna y decente, en la que no hay carencias ni desequilibrios sociales. Ya lo vimos en su gobierno de la Bogotá Humana. Sacó de la pobreza a más de cuatro millones de habitantes, sin expropiar a nadie, sin incitar al “odio de clases” ni cosa parecida. Basicamente, Petro propone es completar la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo ( Quién no fue castro-chavista ) con una revolución de la equidad, poniendo en práctica los mandatos constitucionales y haciendo efectiva la democracia, como lo realizó en Uruguay José Mujica.