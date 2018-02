Por crecientes en río Las Ceibas, se suspendió la captación de agua en bocatomas

Las fuertes lluvias son la causa de que el río Las Ceibas no pueda en este momento abastecer a la ciudad

Por esta razón algunos sectores se encuentran sin el preciado líquido. Así lo ratificó la oficina de comunicaciones de Las Ceibas luego de que, por las lluvias presentadas en la noche del viernes y madrugada del sábado, se tuviera que suspender la captación de agua.

En el comunicado mencionan que la emergencia se presentó sobre las 4:30 am, y que desde ese momento la ciudad se estaba abasteciendo con las reservas que se encontraban en los tanques de las plantas El Jardín y Kennedy y con las del Reservorio que apoya a la planta El Recreo.

El boletín emitió una alerta sobre las 9:00 am, y adicionaba que según el caudal del río se reabrirían las bocatomas para el trabamiento del agua y posterior consumo humano. Mientras tanto en algunos sectores del norte de Neiva, usuarios dicen no tener agua, “por acá amanecimos sin agua, ahí tenemos un tanque pequeño pero no sabemos hasta cuándo nos alcance”, residente del barrio Tercer Milenio.

Las Ceibas E.S.P. trabaja arduamente para poder restablecer el servicio.