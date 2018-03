Polla ganadora

La actividad política da para todo, desde las cumbres celestiales de las alegrías por los triunfos a veces inesperados hasta las infernales profundidades de las derrotas generadas por las más inverosímiles circunstancias.

Sobre lo segundo, les cuento lo ocurrido en las recientes elecciones de marzo.

Parodiando la primera frase de la famosísima novela de mi tocayo Miguel de Cervantes Saavedra conocida como El Quijote, “En un lugar de Colombia de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía una candidata a la cámara cuyo nombre tampoco voy a mencionar por explicables razones”. Su campaña venía viento en popa, impulsada por el entusiasmado amor de un morenazo de buena talla, bien dotado no solo de inteligencia y buenas maneras; digno ejemplar afrodescendiente que había caído rendido ante los encantos de la blanca sonrisa, los centelleantes ojazos almendrados, la tersa piel y la sensual pechuga de la aspirante a madre de la patria. Fue tanta la fuerza con que Cupido penetró su flecha en la pareja que el mozo trasladó sus atributos durante largos días y noches al apartamento de la democrática Dulcinea, donde mezclaban su insaciable romance semiclandestino con las estrategias que llevarían a la bella dama al apetecido asiento del capitolio.

Con elegantes maneras, alegre carcajada que hacía relucir su marfileña dentadura; con incansable y musculosa contextura además de divertida actitud, el parlanchino costeño fue atrapando lenta pero continuadamente no solo el galopero corazón de la candidata sino la organización de la campaña. Ayudaba y empujaba movido no solo por la ternura de su consentida sino por el explicable interés de lograr el objetivo que se había fijado desde meses atrás. Era tanto su desinteresado afán que llegó a copar simultáneamente el alma, el cuerpo y diversas actividades de la lucha por la credencial de la enamorada. Opinaba, recomendaba, trazaba estrategias e ingeniaba tácticas hasta llegar a conocer tanto las claves de la actividad política como las de la caja fuerte donde se resguardaban millonarios dineros que a punta de donaciones, bazares, préstamos y recursos propios estaban destinados para el remate de la jornada del domingo electoral de marzo.

Pero el costeño conocía la ranchera de Vicente Fernández “no abras la canasta aunque la carne esté reseeeca, que en el arca abierta hasta el ser más juuusto, pecaaa”.

Llegó el viernes, vísperas del democrático día en que la heroína de esta historia barrería a sus contendores con los votos de amigos y simpatizantes, más los posibles adquiridos con $600´000.000.oo celosamente enguacalados.

Pero la angustia surgió cuando echaron de menos al costeño, su celular apagado, nadie daba razón. Más tarde, con la palidez temblorosa que produce una oscura corazonada que quiere ignorar la verdad, la atribulada candidata regresó aceleradamente a su nido de amor, la alcoba donde se encontraba la caja fuerte. No necesitó abrir el armatoste pues ya su puerta la esperaba de par en par. Con los ojos a punto de salírsele de la calavera, la dama constató lo que algunas amigas le habían advertido. La millonaria suma se había esfumado con el negro. Sin plata, traicionada en el corazón y en la cartera, a la jefa política no le alcanzaron los sufragios, y hoy ella llora quemada mientras el avivato mozuelo quizá disfruta compartiendo feliz con otra, su polla ganadora.