Policía y Bomberos asistieron el parto de una joven en Isnos

Ante el llamado de auxilio de una joven que se encontraba en trabajo de parto y no tenía los medios para llegar hasta el casco urbano, los uniformados del Departamento de Policía Huila y los Bomberos atendieron la situación.

Una humilde pareja de jóvenes esposos de escasos 21 años de edad, llamaron a los uniformados del municipio de Isnos con el fin de solicitar ayuda en el transporte de su esposa, quien está a punto de dar a luz al interior de su vivienda, el centro de salud queda a 15 minutos de este lugar pero no tienen medio de transporte y a las 2:34 am no hay ninguna persona que los pueda ayudar.

De inmediato llegó el vehículo policial con dos uniformados que observan que la mujer ya se encuentra en labor de parto y no da espera el traslado hacia el hospital, por este motivo ayudan a esta pareja.

Los bomberos también llegaron al lugar, donde con sus conocimientos y en compañía de los policiales, traen al mundo sana y sin complicaciones a la bebé llamada Alison; De inmediato las trasladaron hasta el centro de salud en donde los médicos de turno ya tenían conocimiento de lo sucedido y atendieron a madre e hija con urgencia.

Cuando a la joven y a su hija Alison las trasladaron a una habitación del hospital, fueron recibidas con regalos y felicitaciones por parte de los uniformados de la estación de Isnos, que adornaron las paredes y llegaron con pañitos, pañales, y demás útiles de aseo para ayudar a esta joven familia.