Playboy elimina su cuenta de Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica

La revista Playboy decidió terminar su actividad en Facebook debido al polémico manejo de la red social sobre los datos de los usuarios.

La medida fue anunciada el martes por la noche por el jefe creativo de la publicación, Cooper Hefner, hijo del difunto fundador de la revista, Hugh Hefner.

Para la publicación, las pautas de contenidos y las políticas corporativas de Facebook contradicen sus valores. La plataforma “en nuestra opinión sigue siendo sexualmente represiva”, señaló Hefner.

“El conocimiento de la reciente intromisión en una elección libre de EE.UU. Demuestra aún más otra preocupación que tenemos sobre cómo manejan los datos de los usuarios, más de 25 millones de los cuales son fanáticos de Playboy, lo que nos deja claro que debemos abandonar la plataforma”, escribió Cooper Hefner en Twitter.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE

— Cooper Hefner (@cooperhefner) 28 de marzo de 2018