Planeación diaria, es el mejor hábito

Todos poseemos hábitos, positivos o negativos, los primeros traen beneficios y los segundos obstaculizan el alcance de las metas u objetivos trazados, ya sea en lo personal, laboral o familiar.

En esta época de principio de año, generalmente se acostumbra a efectuar un balance de cómo nos fue en el año anterior y qué propósitos pretendemos alcanzar en el presente año o qué cambios vamos a dar en nuestras vidas, para lo cual se recomienda incorporar es la PLANEACIÓN, como una actividad cotidiana.

Planear diariamente, es algo muy sencillo, es tomar una hoja reciclable, donde va a listar las actividades que tiene que desarrollar durante el día, en lo posible puede colocar de manera tentativa las horas y el orden en que las va a ejecutar, teniendo en cuenta: la distancia, los recursos y el tiempo que puede durar en cada una.

El hábito de planear, le va a traer muchos beneficios, como el de ser disciplinado y ésta es la llave del éxito; le va a permitir no asumir compromisos no previstos y los demás van a reconocer que no pueden disponer de su tiempo, porque usted lo programa y además va a tener una herramienta real para evaluar y hacer seguimiento a sus metas.

La clave es ser perseverante, todos los días disponer de 10 o 15 minutos para esta labor, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero, pero también se debe evaluar, determinando lo efectivo que ha sido con las tareas diariamente programadas, lo cual se puede hacer porcentualmente si por ejemplo, para el día programó treinta y seis actividades y por diversas razones solo efectuó veintitrés, esto determina que tuvo una efectividad del sesenta y cuatro por ciento.

Ahora, cuando por diversas razones no haya cumplido con alguna de las tareas proyectadas, no se traumatice, si no las puede hacer todas, muchas tareas que programamos dependen de otros que no planean, afectando nuestra efectividad, poco a poco usted va mejorando su proceso de planeación y evaluación y lo más importante de esto es que pude motivar a otros a que sigan su ejemplo.

Una herramienta es registrar en una agenda, todos los días, a primera hora las actividades del día, pero resulta que en el transcurso de la mañana o la tarde se le presentan actividades que no tenía apuntadas en la agenda, pues vaya anotándolas que esa también cuenta para medir su efectividad.

Pero al final de la jornada, especialmente en la noche, debe evaluar y chulear las que hizo, determinando el porcentaje de lo efectuado, el cual sale de dividir la cantidad de actividades desarrolladas, sobre la totalidad de tareas planeadas, como lo indique anteriormente