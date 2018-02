Pitos y perifoneo sin control contaminan Pitalito

Con una disminución, en los últimos cuatro años, en la contaminación auditiva que va hasta el 80% en horarios nocturnos y en un 50% en horarios diurnos, la ciudad de Pitalito aún no cumple con los niveles permisibles establecidos en la norma 627 de 2006.

Un estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM detalló el comportamiento auditivo en 56 puntos diferentes de la ciudad. El informe socializado por la autoridad ambiental ante funcionarios de la Administración Municipal, comerciantes y grupos ambientales, estableció que los altos niveles de ruido, provienen, mayormente, por mal uso vehicular, en lo referente a la utilización de pitos y bocinas de automóviles; así como a los trancones que se generan en horas pico, debido al deterioro de la malla vial en algunos sectores de la ciudad.

La música provenientes de discotecas, bares y restaurantes, así como el perifoneo sin ningún tipo de control, también conllevan a que ciertas lugares de la ciudad como Solarte y el centro, concentren los mayores índices de ruido, especialmente en horas de la noche.

“Podemos observar que el uso indiscriminado de pitos y bocinas, así como los altos niveles de volumen en equipos de sonido y de perifoneo, están generando un alto grado de contaminación auditiva en la ciudad de Pitalito”, señaló Carlos Andrés González Torres, subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM.

Acciones de mejora

El Plan de Descontaminación por Ruido, que fue entregado a la Administración Municipal de Pitalito, detalla una serie de acciones de mejora, con las cuales se busca el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normatividad ambiental.

La primera acción, tiene que ver con el desarrollo de una estrategia de educación ambiental dirigida a la comunidad en general, que conlleve a crear una cultura en el manejo de pitos y bocinas.

En segundo lugar, tanto la CAM, la Oficina de Gestión de Ambiente del Municipio y la Policía Nacional deben generar medidas de sensibilización, control y seguimiento al sector de industria y comercio, responsables del ruido generado, especialmente en horarios nocturnos.

En cuanto al sector transporte, la Alcaldía Municipal deberá propender por el mejoramiento de la malla vial, que incluya pavimentación, reparcheo, andenes y zonas peatonales y por lo menos la construcción de un kilómetro de cicloruta.

“Es importante que estas acciones sean acogidas por el Municipio dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial, ya que permitirá que disminuya la afectación tanto a la salud humana como a la fauna silvestre”, manifestó González Torres.

El Plan de Descontaminación de Ruido (PDR) para Pitalito, se consolida como una herramienta de gestión ambiental que permitirá a los diferentes responsables e implicados: Autoridad Ambiental, entes privados y oficiales, JACs, ONGs, etc., un proceso de actuación definido en tiempo y recursos, el cual conlleva a la disminución de los niveles de contaminación sonora en las áreas ya determinadas críticas por la CAM, con el fin de lograr no sólo el cumplimiento normativo sino el mejoramiento de la calidad de vida de la población sensible.