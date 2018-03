Por siempre en nuestro folclórico país, los días domingos han sido un día de fiesta, recuerdo cuando pequeño la fiesta inicial era ”pa misa chino” la pinta dominguera y hasta la comida variaba, además visitábamos o nos visitaban los tíos, primos, abuelos y en ocasiones para el parque infantil, hoy parque de la música, muy diferente a lo que sucede hoy en día donde no nos reunimos sino para los entierros y velorios de resto todo por la red, este próximo domingo es la gran fiesta de la demo-cracia (aquí entran carcajadas) por tal razón el pueblo colombiano que se caracteriza por hacer las cosas muy bien, es decir las repite hasta creer que la hizo re-bien, no importa que después de un mes le esté mentando la madre al que eligieron por que se sienten engañados (aquí entran carcajadas estruendosas) pero volvamos a este domingo festivo, entre otras cosas solo festivo para los ganadores, el resto para las droguerías a comprar crema número “cato” otros muchos a esconderse por aquello de las deudas que adquirieron y nunca pagaran, otros saldrán a despotricar porque “es que me dejo solo mi jefe político” o “el político contrincante mando al hombre del maletín y me voltio mis lideres” o el más cínico “yo le dije a mi gente que votara por mi jefe porque voy para la UTL” de todas maneras este será un día para estar a la moda y para ello la pinta es lo de menos lo verdaderamente importante es mostrar que estoy de frente con mis jefes políticos y va en plural porque los supuestos veinte mil votos que cada candidato tiene son los mismos veinte mil de cada una de las sedes, esos que llaman, de la playa o como le dicen otros, los politólogos del parque Santander y la quinta, sobre sus cabezas ira una gorra roja que dice “soy de de San Mateo y si cumplo” y “yo le di agua”, su camisa en el frente tendrá una “Florecita” y en la espalda se dirá “esperanzado·, los bolsillos de la camisa serán grandes uno “para progresar” y el otro quizá “siempre resultados” llevara un pantalón, quizá blue jean y por detrás en un cachete y con cada paso veremos que “se mueve” y el otro anunciara sus productos de construcción “exportar para ganar”, por el frente será posible ver un “diploma de bachiller” en una pierna y en la otra a la imagen de xuxa porque “es la hora, es la hora” en su mano llevara una caja de madera vibradora para la resonancia del “modelito” de corazón hinchado, sus pies calzaran unas chanclas “evacol” , de color verdes y las suelas serán una de “cásate conmigo” y la otra “palermuna” eso para dar cabida a las regiones, es posible que no se vea elegante pero lo importante es la personalidad y el aprovechamiento del día democrático además de las cincuenta mil razones que cada uno de los candidatos han dado para que sus seguidores sean disciplinados porque para cada uno de los ganadores hay treinta y un millón de motivos mensuales a propósito del aumento del cinco por ciento de los sueldos para los congresistas, buen provecho, en diciembre los volveremos a madrear por incumplidos pero no les importara, en enero el mínimo será peor, los impuestos otra vez subirán, pero ya vienen las elecciones regionales, (aquí entran berridos y lagrimones) pero no aprenderemos.

Felix Quintero Tamayo

Calumnista (de calumnia)