Petro denuncia fraude en su contra con complicidad del Gobierno, el CNE y la Registraduría

“¿Por qué el registrador sr ministro @AlejoRiveraCa no procedió a garantizar la veeduría técnica del Procurador sobre el software Electoral? ¿Por qué el Estado colombiano no garantizó la auditoría al software que se hace durante dos meses por expertos?”, así denuncia el candidato de la Colombia Humana un posible fraude en su contra para las elecciones que se desarrollarán este 27 de mayo en el territorio Nacional.

Esta no es la primera vez que Gustavo Petro, expone un fraude contra su candidatura, de hecho, se suma a tres situaciones en las que la Registraduría ha estado en el ojo del huracán. La no digitalización de los votos el 11 de marzo, la falla que reconoció el registrador al no cambiar el logo en el tarjetón porque presuntamente una funcionaria manipuló la situación, y los silencios incómodos ante posibles atentados en su contra, con testigos y pruebas reales por parte de la Fiscalía.

Ahora se suma a este escándalo, la denuncia formal que hizo a través de rueda de prensa a medios nacionales e internacionales, donde afirma que la comisión internacional para verificar la auditoria del software no fue permitida por el Gobierno Nacional, la Registraduría y el CNE, a pesar de que fuera solicitada por estas entidades una semana antes de las elecciones, señalando que se debe organizar como mínimo con 2 meses de anterioridad, pues indica que no es un procedimiento que se pueda sacar en menos de este tiempo. Adicionalmente, la comisión también fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, donde al parecer las entidades que denuncia el candidato, hicieron caso omiso, representando un desacato.

El candidato agregó que no existe la misión de expertos de la Unión Europea en Colombia y acusó a Juan Manuel Santos, de mentirle a los ciudadanos, aclarando que fue desmantelada a pesar de ser convocada “Ayer el presidente de la República le mintió a toda Colombia. No hay una misión de expertos electorales de la Unión Europea en Colombia capaz de auditar el software de la Registraduría Nacional de cómputo electoral”.

Petro aseguró que la Procuraduría General de la Nación, en su función de Veedora Técnica, pidió el 3 de abril del presente año a Yolima Carrillo – Presidente del CNE, quien además es militante del partido Cambio Radical y a Juan Carlos Galindo – Registrador Nacional, también de Cambio Radical, llevar a cabo la revisión “Me permito solicitarle para que a través de la organización electoral y para los efectos de la resolución 447 del 97 del Consejo Nacional Electoral, se realicen los trámites necesarios tendientes a invitar a uno de los organismos internacionales encargados de hacer observación electoral con el fin de poder contar con una comisión de corto plazo, integrada principalmente por expertos de informática o de apoyo técnico”, solicitud que no fue atendida.

Además acusa al registrador de cambiar a los jurados de votación que tiempos atrás eran en su mayoría maestros y funcionarios de entidades públicas, por empleados de empresas privadas, algunos de colegios y universidades privadas.

De esta manera es que la acusación se suma a la que hizo el senador Benedetti en las últimas horas al denunciar 4 mil jurados electorales falsos en Barranquilla.

Por su parte Gustavo Petro invita a todos sus seguidores a realizan un seguimiento a esta grave denuncia y a estar alertas de lo que pueda suceder para ese día ”Con la comisión de verificación al software se hubiese podido descartar un fraude”.