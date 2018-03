Peñalosa metido en líos por decir que Soacha es “un hueso”

En su intervención en la presentación de la propuesta de Probogotá Región para la Asociatividad y la Gobernanza, expresó, “Se van a oponer todos los políticos a esta fusión, pero desde arriba habrá que tomar esa decisión, aunque no les guste, y entonces a uno le dicen bueno por qué no fusionar Soacha con Bogotá, entonces yo les digo: mire señor a mí no me van a dar solo el hueso, y con todo el respeto, a mí también me dan la carne que es donde pagan impuestos altos, a mí me dan Sopó, Chía, fusionemos eso, los ricos y los pobres”.

Estas palabras desataron todo tipo de críticas en su contra pues algunos ciudadanos rechazaron sus palabras, “Realmente el alcalde Enrique Peñalosa es un arribista sin neuronas, su forma de expresarse es degradante. Muestra su falta de preparación para conocer la sabana de Bogotá. es decir una ignorancia sin limites, tanto como su codicia”, Héctor Henry Lorenzana.

“Hueso! ese hueso representa el 40% de la mano de obra de Bogotá. Espero que se concrete la idea, sería genial”, Eileen Herrera.

Esta no es la primera vez que el alcalde es duramente criticado por sus expresiones que han generado controversia frente a diferentes temas de interés ciudadano.