POR: JESUS HERNANDO MAZORRA MUÑOZ

He tenido gratas sorpresas, en este nuevo ejercicio como columnista al encontrar personas que con frecuencia están leyendo los artículos y hacen buenos comentarios frente a los mismos, es muy estimulante para continuar en la tarea, pero lo más interesantes es que le proponen temas para abordar en las próximas publicaciones y el de hoy no es una excepción a tal petición.

Según la Wikipedia, el paternalismo es “una modalidad del autoritarismo, en la que una persona ejerce el poder sobre otra combinando decisiones arbitrarias e inapelables, con elementos sentimentales y concesiones graciosas”. Mientras que la RAE lo define así: “Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo: políticas, laborales, etc.” El paternalismo esta en boga en estos tiempos, fundamentalmente en la familia, que se ha generalizado con el cuento que: “Yo quiero que mis hijos no sufran como me tocó sufrir a mí” y cada vez en mayor grado los padres están entrometiéndose en la responsabilidad de los hijos, no enseñándoles a trabajar desde pequeños y asumiendo compromisos de ellos y de sus hijos, en estudio,

manutención y los gastos para transporte. Terminan de criar los hijos y sigue la cadena con los nietos y nunca van a tener ni el tiempo ni los recursos para llevar una vida tranquila en sus últimos años.

Realmente este comportamiento de los padres se hace de buena fe, pero el daño que esta causando a los herederos, anulando su derecho a decidir y no perimiendo que asuma las responsabilidades económicas que le corresponden, aún cuando ya estén en su mayoría de edad.

Un aspecto que influye de manera directa, en el desarrollo del paternalismo, es la falta de conciencia, no permitiendo que tengan su propio aprendizaje haciendo y decidiendo por ellos mismos, se quiere acelerar su: crecimiento, aprendizaje, vida profesional, sentimental y laboral. Se direccionan sus intereses y motivaciones, dando el visto bueno a la carrera, las novias y que amistades beben frecuentar.

Es humano apoyar a los hijos, pues es un deber, obligación y compromiso que no debemos eludir durante su desarrollo, pero debe haber un momento en que se debe decir: “basta ya”, para que ellos puedan direccionar su destino sin la intervención paterna o materna, como se dice en el argot popular: “Es bueno el cilantro pero no tanto”, por lo anterior, los controles deben ser equilibrados, permitiendo que asuman sus propios retos y apoyándolos, pero no dándoles absolutamente todo.

Aquí se aplica el principio: “Es mejor enseñarle a pescar, que darle un pescado” y esto si los formará para enfrentar las grandes dificultades que en el camino encontraran.