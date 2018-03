Así lo determinó en Consejo de Estado luego de 4 años de investigación. Por su parte los congresistas no quieren reparación económica.

Partido MIRA recupera tres curules y no pide indemnización

Con esta decisión, Gloria Stella Díaz, Manuel Virgüez y Carlos Alberto Baena, asumirán sus curules este 16 de marzo.

“La dignidad del partido queda en alto; demostramos que sí hubo fraude y ahora este fallo nos da la razón y nos pone de cara al país como una colectividad que llevó a cabo una acción que nunca se había ejecutado en Colombia. Estamos contentos por el Partido, pero más por Colombia porque la Democracia es la que terminó ganando”, estas fueron las palabras de Baena a través de comunicado oficial del MIRA.

Luego de las elecciones de 2014, dónde al parecer por el material utilizado en los comicios se prestó la anulación de varios tarjetones, el consejo manifestó “Al darse cumplimiento a una tutela que ordenó el recuento de votos, se logró probar una injusta disminución en la votación del Movimiento MIRA, cuya causa fue la utilización de plumones que no eran de secado rápido, originando que al doblar el tarjetón se produjera una doble marcación, lo que convirtió sus votos en nulos”.

Los congresistas anunciaron que no pedirán una indemnización al Estado colombiano a la que tendrían derecho por no haber podido desempeñarse como congresistas durante estos años, pero ratifican que lo hacen porque no consideran justo que del bolsillo de los ciudadanos de bien, se pague por el error de una entidad.

De esta manera quieren demostrar que para ellos el proceder del Consejo de Estado les da la razón por el posible fraude que los dejó sin recibir sus credenciales y ratifican que el Partido MIRA recupera su dignidad y no pide indemnización con el fallo a su favor ya que buscan una reparación simbólica.