Papaya puesta…

Llego la navidad y con ella la gran responsabilidad de irnos de compras para escoger los regalos que vamos a darles a nuestros seres queridos, el mercado que necesitaremos para organizar una gran cena en noche buena y uno que otro antojito o necesidad personal en distintas tiendas. En esta época del año, quizá una de las más movidas comercialmente hablando es cuando invertimos más dinero en diferentes cosas, sacamos toda la platica que con tanto esfuerzo ahorramos durante todo el año, retiramos la prima del banco, metemos todo en la cartera y nos vamos felices de shopping por toda la ciudad.

Desafortunadamente, los amigos de lo ajeno aprovechan esta época y deciden, literalmente, hacer su “diciembre” a costillas de la gente honrada y trabajadora como usted y como yo. Cualquier descuido es bueno para que estas personas se aprovechen de la inocencia de los ciudadanos y se apropien de dineros y elementos que no les pertenecen. Y, para colmo de males, no solo se aprovechan de los descuidos, si no que se han vuelto cada día más conchudos y no tienen ningún problema en enfrentar a sus víctimas con armas de distinta índole, amenazarlos y aprovecharse del miedo que les generan para apropiarse de todo lo valiosos que puedan tener a su alcance.

Por eso en estas vacaciones navideñas y especialmente hoy y mañana, que seguramente van a ser para usted días de ir a comprar regalos y detalles de última hora, quiero hacerle unas recomendaciones para que tenga en cuenta y evite en la mayor pedida posible convertirse en una víctima más de los ladrones, que por cierto, nos tienen invadida la ciudad.

-Si usted va a salir de vacaciones a otra ciudad durante esta temporada, pídale a alguien de confianza que cada vez que se le facilite, le dé una vueltica a su casa y se asegure de que todas las cosas están en orden y de que no haya movimientos sospechosos alrededor. Si esta persona pudiera quedarse a dormir para cuidarle la casa, sería mucho mejor. Pues los ladrones que todavía guardan un mínimo de decencia, prefieren asaltar casas vacías. Procure pedir este favor únicamente a personas que sean de su entera confianza, y por si las moscas, evite dejar a la mano elementos valiosos, no vaya y sea que se equivoque y usted mismo meta a su hogar al amigo de lo ajeno.

-Cuando se ausente de su casa, encuentre el modo de que en las noches, o al menos un rato del día, las luces permanezcan prendidas. Esto es una vieja táctica que usan las personas para “despistar al enemigo”, pues consideran que si parece haber movimiento de la casa, tienen menos posibilidades de ser víctimas de un atraco.

-Antes de contratar a una persona para que le ayude en algún oficio durante esta temporada, cerciórese de que se trata de alguien honesto y de fiar. Solicite hojas de vida o al menos 2 referencias laborales recientes para respaldar su contratación.

-Hable con sus vecinos y mantenga buenas relaciones interpersonales con ellos. Pónganse de acuerdo para poder dar parte a la policía en caso de que noten algún movimiento o persona extraña o sospechosa en su cuadra o barrio.

-Acostúmbrese a dejar bien cerradas las puertas y ventanas de su hogar. Si tiene cerraduras de seguridad, muchísimo mejor. Pues aunque esto no lo libera de la posibilidad de ser víctima de un robo, por lo menos, se las pone más difícil.

-Durante sus compras o si decide visitar lugares en los que hay mucha gente, tenga mucho cuidado y procure jamás perder de vista su cartera. Evite llevar objetos de valor en sus bolsillos, pues como hemos visto últimamente, se ha disparado en Neiva una modalidad de robo conocida como “cosquilleo”, en donde con mucha delicadeza, los ladrones meten su mano incluso dentro de los bolsillos de sus víctimas, quienes jamás se percatan de lo que está sucediendo, para apropiarse de celulares y billeteras.

-Evite llevar todas sus cosas de valor en el mismo sitio (por ejemplo, en un bolsillo). Distribuya sus elementos en espacios seguros. Esto dificulta la labor de los “cosquilleros”

-Cuando vaya a realizar transacciones bancarias, no acepte ayuda de extraños y evite entablar conversaciones en las filas del cajero o banco. Revise el cajero, las teclas y la ranura por la que debe insertar su tarjeta, proteja su clave y si nota algún elemento extraño, encárguese de dar la información inmediata al banco del que es usuario.

-Si va a retirar sumas altas de dinero, procure evitar que las personas lo noten, especialmente si después de salir del banco debe caminar por la calle. Haga uso de las facilidades de acompañamiento y protección que ofrecen la policía nacional y las entidades bancarias.

-Si está siendo víctima de un robo, procure llamar la atención de alguna manera, grite o empuje a su victimario si considera que de hacerlo no pondrá su vida ni la de las personas que están a su alrededor en riesgo.

-Desconfíe de los empujones, acercamientos de algún desconocido o movimientos bruscos. Revise continuamente que todas sus pertenecías estén en el lugar al que corresponden.

-Si debe caminar por la calle, evite llevar una cartera grande o difícil de proteger. Opte por un bolso que pueda terciarse para que en caso de que un raponero quiera atacarla, no pueda salirse con la suya.

-No pierda de vista sus objetos ni se distraiga. Esta es una época para estar alerta siempre. Incluso cuando este en un almacén y vaya a realizar pagos con su tarjeta de crédito, no la pierda de vista y evite así que “clonen” sus datos y le quiten su platica.

-este pendiente siempre de que nadie lo esté siguiendo, si por casualidad siente que es así. Haga dos o tres paradas a propósito para ver si el sospechoso también las hace. De ser así, de inmediato solicite ayuda.

-Salga a la calle solo con lo necesario, no se ponga a chicanear con sus cosas y sobre todo, no de papaya, porque ya sabe, papaya puesta….