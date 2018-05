Nueva York.- Michael Rotondo, de 30 años de edad, fue demandado por sus padres debido a que aún no se ha ido de su casa, ubicada Syracuse, al norte de Nueva York.

De acuerdo con los medios locales, los padres acudieron a la corte con la esperanza de que el hombre sea forzado a mudarse.

Mark y Christina Rotondo, los padres de Mike Rotondo, alegan que el hombre no está contribuyendo con los gastos de la familia, ni ayuda en la limpieza ni arreglos de la vivienda.

De hecho en los últimos tres meses, la pareja le mandó cinco cartas a Michael indicándole que había sido desalojado, pero él hizo caso omiso.

En una carta que fue escrita el pasado 18 de febrero dice, “Michael, aquí tenemos 1,100 dólares para que puedas encontrar un lugar donde quedarte”. En la comunicación se le sugiera a Rotondo que venda algunos de sus artículos para que pueda ganar dinero y sea más fácil su mudanza.

“Hay trabajos disponibles incluso para aquellos con un historial de trabajo pobre como tu”, indica la carta.

Durante el juicio, Michael alegó que sus padres no le dieron suficiente tiempo para mudarse, a pesar de las cinco notificaciones que le enviaron y la oferta de dinero para que pudiera llevar a cabo la mudanza.

Actualmente, Michael Rotondo está desempleado y se encuentra en un pleito legal con Best Buy. La compañía indica que lo despidió por que el hombre de 30 años de edad aseguró que no podría trabajar los sábados.

Ahora un juez de Nueva York le ha ordenó a Michael Rotondo, que abandone la casa de sus padres, después de que ellos lo llevaran a la corte por no querer abandonar la casa.

Pese a que Rotondo argumentó que al ser miembro de la familia, tiene derecho a a seis meses más de tiempo en la casa de sus padres, el juez de la Corte Suprema del estado Donald Greenwood rechazó ese planteamiento, según la prensa local Greenwood consideró que era una justificación indignante.

No obstante, Mike Rotondo ha asegurado que apelará la decisión del juez Greenwood, de hecho Rotondo se entrevistó con Greenwood y en un momento se negó a acatar la solicitud del juez de aceptar la solicitud de sus padres.

Según las declaraciones de Michael Rotondo ante la prensa local, él ocupa una habitación en la casa de sus padres, pero él no se comunica con ellos y que a pesar de tener un negocio, del cual no dio mayores detalles, aún no está listo para salir de esa casa.

Finalmente, el juez Greenwood le dio instrucciones al abogado de Mark y Christina Rotondo, para que redacte una orden de desalojo y se estableció que se le otorgará a Rotondo un plazo razonable para