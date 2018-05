Nuevo presidente cubano sorprende con apariciones públicas

Durante décadas Fidel Castro aparecía en todas partes, inspeccionando fábricas y granjas, exponiéndose a la prensa y en la primera fila de la escena de desastres naturales. Su hermano Raúl, en cambio, solía moverse entre bambalinas y podían pasar semanas sin que fuera visto incluso cuando encabezó trascendentales reformas económicas y de relaciones exteriores.

Un mes después de suceder a los Castro, Miguel Díaz-Canel rompió con el pasado inmediato y mostró a los cubanos que operará más como un político convencional que como el discreto general que lo precedió.

La primera imagen que muchos cubanos vieron del accidente aéreo de la semana pasada en el que murieron más de un centenar de personas fue la de su nuevo presidente en manga de camisa caminando cabizbajo en la dantesca escena del siniestro.

“En medio del dolor y la consternación, ha habido mucha solidaridad humana que se expresa en el apoyo a los familiares. También ha habido eficiencia en la manera de atender todos estos casos”, dijo Díaz-Canel el domingo tras una reunión con los familiares de las víctimas.

En las jornadas previas el mandatario visitó a las sobrevivientes, fue al centro en el cual se realizan las identificaciones de los cuerpos y encabezó reuniones para la investigación del accidente. Y hasta tuvo tiempo para participar de un ensayo de preparación contra ciclones.

En cambio Raúl Castro, de 86 años, no apareció en público en todo el mes -aunque recibió al secretario de la ONU Antonio Guterres a comienzos de mayo- y él mismo informó que se reponía de una operación de hernia.

“Se está mostrando ante el pueblo para que la gente lo vea. Muchos de los lugares a donde él ha asistido o cuestiones que ha analizado son preocupaciones populares”, comentó a The Associated Press, José Raúl Viera, un jurista y ex viceministro de Relaciones Exteriores.

“Eso lo pone en contacto con el día a día de la gente, lo suyo no fueron declaraciones ideológicas, sino cosas prácticas”, manifestó Viera.

Díaz-Canel no es Raúl Castro pero tampoco tiene la soltura con la cual actuaba Fidel. Al igual que muchos políticos modernos sus apariciones son medidas y en su mayoría solo cubiertas por medios locales a los que rara vez dice más que unas pocas frases.

Incluso hasta ahora no ha nombrado su propio gabinete y sigue gobernando con el que le dejó Raúl Castro.