Nuevas medidas migratorias de Estados Unidos.

Si la medida que sera expuesta oficialmente el próximo lunes, es aprobada por el Capitolio, permitiría una nueva oportunidad de acceso al DACA a más de un millón de indocumentados, además podrían hacerse ciudadanos en un período de 10 a 12 años si no violan las leyes del país, sin embargo para ello el Congreso tendría que avalar un fondo de 25 mil millones de dólares para el muro fronterizo con México, permitir la persecución contra los indocumentados, acelerar las deportaciones, recortes severos a la migración familiar, cancelación de la visa de diversidad así como la migración en cadena y más fondos para agentes de deportación.

Al respecto beneficiario de DACA, el activista y empresario Deyvid Morales expresó su inconformidad, ya que en sus propias palabras “quieren ayudar a un millón de dreamers y deportar a 11 millones más”.

La iniciativa también tiene como objetivo poner fin a las políticas migratorias basadas durante décadas en otorgar visas de entrada a extranjeros al país sobre la base de los lazos familiares con residentes, además bajo este proyecto de la administración de Donald Trump, los jóvenes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos de forma irregular cuando eran niños, recibirían autorización para permanecer en el país y permiso de trabajo, dejando a sus familiares a la deriva.

Según el diario The New York Times, los funcionarios de la Casa Blanca advirtieron que no era negociable la lista de aspectos incluidos en la propuesta de Trump destinados a mejorar las medidas de seguridad en las fronteras contra los indocumentados.

Eddie Vale, directivo de una coalición demócrata de grupos defensores de los inmigrantes, dijo al diario neoyorquino que “la propuesta del Presidente constituye un esfuerzo por sabotear las negociaciones bipartidistas sobre esta temática e imponer la aprobación de una serie de deseos de los supremacistas blancos”.

Por otra parte la directora de defensa de United We Dream (organización que lucha por los derechos de los inmigrantes),expresó, “Llamemos a esta propuesta por lo que es: una nota de rescate supremacista blanco. Trump y Stephen Miller mataron a DACA y crearon la crisis que enfrentan los jóvenes inmigrantes. Han tomado como rehenes a jóvenes inmigrantes, enfrentándonos a nuestros propios padres, inmigrantes negros y nuestras comunidades a cambio de nuestra dignidad. Para la propuesta de supremacía blanca de Miller y Trump, los jóvenes inmigrantes dicen: No.”